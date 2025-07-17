台積電Q2獲利創新高 EPS15.36元

晶圓代工龍頭台積電今天舉行法說會，公布 2025 年第二季財報，合併營收約新台幣9，337億9千萬元，稅後純益約新台幣3，982億7千萬元，每股盈餘為新台幣15.36元。台積電不畏新台幣強升影響，2025年第二季毛利率守住58.6%，營業利益率為49.6%，稅後純益率則為42.7%。

台積電指出相較去年同期，2025年第二季合併營收年增38.6%，稅後純益與EPS成長60.7%。與第一季季相較，合併營收季增11.3%，稅後純益則增加10.2%。 台積電今天舉行法說會，董事長魏哲家（右）與財務長黃仁昭（左）出席。記者林澔一／攝影 台積電今天舉行法說會，會議開始時剛好防空演習結束警報聲響起，董事長魏哲家拿出手機查看。記者林澔一／攝影