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台積電法說會／上修年成長至30%區間 魏哲家：盼成超大晶圓廠生產聚落

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈/台北即時報導
台積召開法說會。記者尹慧中攝影
台積召開法說會。記者尹慧中攝影

台積電（2330）17日召開法說會，釋出上修全年成長區間至30%區間，符合市場預估。台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，魏哲家說，未看見客戶行為改變，台積持續支持客戶強勁AI需求。

魏哲家也說，台積在海外布局也按照進度，美國廠區按照客戶需求推進，目標成為完整超大晶圓廠生產聚落，在亞利桑那州打造包含先進封裝的生產，成為客戶成功的關鍵夥伴並支持美國半導體產業發展。

魏哲家 法說會 台積電

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