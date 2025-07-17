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台積電法說會／第3季營收估再創高318-330億美元 平均值季增8%

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈/台北即時報導
台積電今日召開法說會。記者尹慧中攝影
台積電今日召開法說會。記者尹慧中攝影

台積電（2330）17日召開法說會，台積電預估，第3季美元營收318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%。符合市場預估季增3-7%區間，毛利率55.5-57.5%較前一季下滑。

台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席今日法說會。

台積電第2季美元營收300.7億美元，優於預期，毛利率58.6%，營益率49.6%。

台積電預估第3季318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%。

台積電並重申今年資本支出380-420億美元維持不變。台積電今年首季資本支出100.6億美元，第2季96.3億美元，上半年累計達196.9億美元。

資本支出 台積電

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