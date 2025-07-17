台積電法說會／第2季毛利58.6%穩居高檔 黃仁昭：匯率升值為主因

晶圓代工龍頭台積電（2330）17日召開法說會，公布2025年第2季毛利率為58.6%，較前一季的58.8%小幅下滑0.2個百分點。對此，台積電財務長黃仁昭指出，毛利率微幅下降的主因為新台幣兌美元匯率升值所致，若排除匯率因素，整體獲利結構依然穩健。

法人分析，台積電維持高毛利水準，反映先進製程產能利用率持續滿載，加上晶圓代工報價趨穩，有效挹注整體獲利。

製程結構方面，第2季3奈米製程出貨占比為24%，5奈米為36%，7奈米為14%，合計先進製程（含7奈米及更先進）營收占比達74%，與前一季的73%相當，續創高檔水準。

技術平台方面，高效能運算（HPC）平台貢獻營收比重達60%，續居最大動能來源，智慧型手機平台占27%；其餘物聯網、車用電子、消費性電子與其他平台合計占比13%。其中，HPC平台季增14%、消費性電子平台季增達30%。

整體而言，即便面對匯率與總經變數，台積電仍憑藉技術領先與製程優勢，在先進製程與高毛利架構上展現十足韌性。