英業達登上海 WAIC！大秀 AI 硬體、液冷成果 元宇宙成亮點

代工大廠英業達（2356）17日宣布，團隊將於7月26日至29日帶著旗下最新的伺服器及液冷創新方案，前往上海世博參加「2025 世界人工智能大會」。團隊透露，英業達今年不僅將率隊前往參展，也將在自家攤位上，展示出旗下最新服務器與液冷創新方案，並且同時在兩岸人工智能融合發展創新展區（海峽經科區）展出多項最新的「AI應用解決方案」，充分呈現英業達在AI與智慧醫療、元宇宙應用等軟硬件兼具的全面布局，積極協助產業迎接大模型時代下的數字轉型與智能化升級。

英業達透露，當前生成式AI與大型語言模型（LLM）的發展正推動全球進入以算力驅動的全新時代，模型規模從數百億參數邁向兆級應用，驅動高效能GPU與先進服務器基礎架構成為產業競爭焦點，而如何在有限空間內實現高密度運算、有效散熱及能效提升，同時兼顧雲端與邊緣多場景下的彈性部署與穩定運行，也已成為企業與雲端服務供貨商推動 AI 落地的迫切挑戰。而英業達這次參展除了將展出旗下最新的液冷解方，也將展示出最新的「46U 單相浸沒式冷卻機櫃Lambert」、「邊緣浸沒冷卻服務器一體機 Nobel」引發市場關注。

據悉，世界人工智慧大會（WAIC）將於7月26日至7月29日在上海登場，而英業達作為AI伺服器供應鏈的主力部隊，也將帶著旗下最新的硬體設備及液冷方案現身。團隊透露，英業達這次將在自家攤位展出多款搭載最新 Intel Xeon 6 與 AMD 第五代 EPYC處理器的高效能服務器，該硬體涵蓋 2U 空間內多樣化配置（2U1N1P、2U1N2P、2U2N），支持超微（AMD）、Intel 與輝達（NVIDIA） 平台，協助客戶在不同算力密度需求下靈活部署。

針對「AI 運算解決方案」方面，英業達透露，團隊將展示具備 PCIe 與 UBB2.0 GPU 模塊化擴充能力的完整產品組合，其中 PCIe 接口服務器提供 4U（支持最多 10 GPU）與 5U（支持最多 12 GPU）配置，滿足不同階段 AI 訓練與推論需求；8U及10U AI 服務器則支持各家 UBB2.0 GPU 模塊，兼具高模塊化設計與散熱效率，以滿足大型模型時代對極致運算效能的需求。

此外，英業達也將同步展出旗下自主研發的「46U單相浸沒式冷卻機櫃Lambert」，團隊解釋，這款產品為專為高功耗、高密度部署環境設計，提供高效率液冷散熱方案，以及邊緣浸沒冷卻服務器一體機Nobel，專為邊緣計算應用打造，將冷卻泵直接整合於服務器本體，採用空氣到液體冷卻方式，無需冷卻塔或冰水機組，實現真正的一體式冷卻方案，不僅能大幅提升能效比，也有效簡化安裝與部署流程，協助用戶在空間有限或環境嚴苛的邊緣場景中有效部署AI運算。

此外，英業達旗下元宇宙戰略品牌、虛實融合行業先鋒「虛實元邦VRSTATE」也將在展區內重點呈現基於「以實推虛、以虛帶實、虛實共生、生生不息」核心理念開發的「領域智慧體（Domain Agents）」解決方案，藉此展示利用AI x Metaverse賦能千行百業的前沿解決方案，帶來創新數字經濟圈的發展，並且在本次大會展館設置了專門的「領域智慧體體驗專區」，觀眾將能通過邊緣智算工作站及觸控屏等設備來與Domain Agents(元邦健管師、元邦導覽員、元邦時尚家等)進行智慧交互式體驗，專區還將預告二次元動漫化身，並設有裸眼3D設備展示區，全方位展示 VRSTATE 在 AI x Metaverse 領域的領先技術。