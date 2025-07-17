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台積電第2季每股純益15.36元 每天開門賺進逾44億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電第2季每股純益15.36元，每天開門賺進逾44億元。（路透）
台積電第2季每股純益15.36元，每天開門賺進逾44億元。（路透）

晶圓代工廠台積電結算第2季大賺3982.7億元，創下史上單季最賺錢的一季，每股純益15.36元，等於每天賺進逾44億元。

儘管艾司摩爾（ASML）在台積電法說會前夕對後市示警，台積電今日股價仍收平盤價1130元。

台積電公布第2季合併營收約新台幣9,337億9千萬元，季增11.3%、年增38.6%%；稅後純益約新台幣3982.7億元，季增17.8%、年增60.7%，每股純益15.36元（折合美國存託憑證每單位為2.47美元）。

若以美元計算，台積電第2季營收為300.7億美元，季增17.8%、年增達44.4%。

台積電年第2季毛利率為58.6%，營業利益率為49.6%，稅後純益率則為42.7%，均接近財測目標上限。

台積電公布第2季先進製程占比，3奈米製程出貨占比達24%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。

台積電第2季獲利寫下歷年最高的獲利表現，凸顯AI浪潮，對台積電先進製程需求迫切，推升營收和獲利寫下新猷 。

晶圓代工廠 台積電

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