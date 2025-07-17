台積電公布第二季合併營收9337億 每股盈餘15.36元

台積電今日下舉行法說會，法說會前台積電公布2025年第2季財務報告，合併營收約新台幣9337億9千萬元，稅後純益約新台幣3982億7千萬元，每股盈餘為新台幣15.36元（折合美國存託憑證每單位為2.47美元）。

與去年同期相較，2025年第2季營收增加38.6%，稅後純益和每股盈餘則皆增加60.7%。與前一季相較，第2季營收增加11.3%，稅後純益增加10.2%。

若以美元計算，2025年第2季營收為300.7億元，較去年同期增加44.4%，較前一季增加17.8%。

2025年第2季毛利率為58.6%，營業利益率為49.6%，稅後純益率則為42.7%。

3奈米製程出貨占台積公司第二季晶圓銷售金額的24%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。