Google 確定8月20日發表 Pixel 10系列手機 首度搭載台積電晶片是重點
Google宣布，全新的Pixel 10系列手機預計8月20日在紐約市舉行的「Mae by Google 2025」活動中亮相，預計Google執行長Sundar Pichai親自主持，將揭示平板與摺疊機兩款旗艦機型。最大的亮點莫過於其核心晶片「Tensor G5」首度交由台積電代工生產，預示著更強大的性能與更優異的能效表現。
相關活動較市場原本傳出的時間延後了一周。去年在總部舉行，今年回歸紐約，預計也會在YouTube進行直播。谷歌官方預計發布Pixel手機、手錶、耳機等最新產品。
其中最受矚目的Pixel系列手機，將包含Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL和折疊機Pixel 10 Pro Fold，並預料將有更進步的軟體和AI功能，此外，新機也預定搭載Android 16 QPR1更新系統。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 TORRAS FlexLine 67W充電器開箱！1秒收納伸縮線 Switch 2也能快充
📢 4G、5G便宜資費懶人包／5G方案399元最划算、4G吃到飽繼續降價
📢 蘋果秋季發表會他篤定是9月這天！除了iPhone 17系列還有新品亮相
📢 Google新品發表會傳8月登場！除了Pixel 10爆料共9款新品亮相超期待
📢 2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看
📢 免費貼圖4款！陳傑憲＋自取名字陪你到明年、厭世上班族這一款超好用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言