Google 確定8月20日發表 Pixel 10系列手機 首度搭載台積電晶片是重點

Google宣布，全新的Pixel 10系列手機預計8月20日在紐約市舉行的「Mae by Google 2025」活動中亮相，預計Google執行長Sundar Pichai親自主持，將揭示平板與摺疊機兩款旗艦機型。最大的亮點莫過於其核心晶片「Tensor G5」首度交由台積電代工生產，預示著更強大的性能與更優異的能效表現。

相關活動較市場原本傳出的時間延後了一周。去年在總部舉行，今年回歸紐約，預計也會在YouTube進行直播。谷歌官方預計發布Pixel手機、手錶、耳機等最新產品。

其中最受矚目的Pixel系列手機，將包含Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL和折疊機Pixel 10 Pro Fold，並預料將有更進步的軟體和AI功能，此外，新機也預定搭載Android 16 QPR1更新系統。