台積電財報／第2季每股大賺15.36元 毛利率衝上58.6%優於預期

台積電（2330）17日公佈2025年第2季財務報告，合併營收約新台幣9,337億9千萬元，稅後純益約新台幣3,982億7千萬元，每股盈餘為新台幣15.36元（折合美國存託憑證每單位為2.47美元）。

與去年同期相較，2025年第2季營收增加了38.6%，稅後純益和每股盈餘則皆增加了60.7%。與前一季相較，2025年第二季營收增加了11.3%，稅後純益增加了10.2%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2025年第2季營收為300.7億，較去年同期增加了44.4%，較前一季增加了17.8%。

2025年第2季毛利率為58.6%，營業利益率為49.6%，稅後純益率則為42.7%。

3奈米製程出貨佔台積公司2025年第2季晶圓銷售金額的24%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。