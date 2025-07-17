TEL台灣攜手11家響應夥伴集食送愛

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（以下稱TEL台灣）與1919食物銀行合作舉辦「集食送愛」活動，募集愛心食品給有需要的家庭，今年更力邀11家響應夥伴加入愛心行列，短短兩周內募集共近2,300個食物箱。

集食送愛自2019年起連續舉辦7年，捐出共超過7,700箱食物，等同近400萬元善款。

TEL台灣今年凝聚半導體產業先進的力量，號召在半導體設備零組件、量測、裝機等環節扮演關鍵要角的11家公司，以實際行動詮釋企業責任，成功串聯起橫跨半導體業的愛心網絡。由於裝箱志工報名踴躍，活動更首度擴及新竹、台南兩個縣市，更有多家響應夥伴派出志工參與。