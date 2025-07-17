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TEL台灣攜手11家響應夥伴集食送愛

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TEL同仁除了自發認購愛心食物，也親自力行裝箱。圖／TEL台灣提供
TEL同仁除了自發認購愛心食物，也親自力行裝箱。圖／TEL台灣提供

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（以下稱TEL台灣）與1919食物銀行合作舉辦「集食送愛」活動，募集愛心食品給有需要的家庭，今年更力邀11家響應夥伴加入愛心行列，短短兩周內募集共近2,300個食物箱。

集食送愛自2019年起連續舉辦7年，捐出共超過7,700箱食物，等同近400萬元善款。

TEL台灣今年凝聚半導體產業先進的力量，號召在半導體設備零組件、量測、裝機等環節扮演關鍵要角的11家公司，以實際行動詮釋企業責任，成功串聯起橫跨半導體業的愛心網絡。由於裝箱志工報名踴躍，活動更首度擴及新竹、台南兩個縣市，更有多家響應夥伴派出志工參與。

此外，本次TEL台灣更鼓勵同仁在裝箱後，進一步參與物資發放，深入關懷弱勢家庭。集食送愛做為TEL台灣貢獻社會的一環，期待未來持續以實際行動結合「集食」與「集善」，回饋溫暖給社會。

TEL台灣攜手11家響應夥伴集食送愛，溫暖有需要的家庭。圖／TEL台灣提供
TEL台灣攜手11家響應夥伴集食送愛，溫暖有需要的家庭。圖／TEL台灣提供

食物銀行 志工 半導體

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