中歐、拉美市場帶動全球智慧手機Q2出貨！「這品牌」竟增長最快

據最新數據顯示，今年第2季全球智慧型手機出貨量按年小幅增長2%，三星和蘋果持續位列市占率前2名，小米表現持平，但在中歐和拉丁美洲市場需求強勁；vivo和OPPO分別排名第4和第5，在中端市場表現穩定。摩托羅拉則成為增長最快的主要品牌之一。

Counterpoint Research市場監測服務的初步數據估算，2025年第2季度全球智慧型手機出貨量按年小幅增長2%。這一增長是連續第二個季度實現增長，主要得益於北美、日本和歐洲市場的貢獻。

三星以出貨量按年增長8%在2025年第二季度保持了全球智慧型手機市場第1的位子。繼Galaxy S25系列推動第1季度的強勁增長後，本季度增長主要得益於A系列等中端機型在該品牌重點市場的穩定表現。其摺疊螢幕和AI驅動的產品進一步提升了品牌黏性。

蘋果繼續位居第2，其出貨量按年增長4%，這主要得益於北美地區預期關稅影響導致的需求提前激增，以及印度和日本市場的強勁表現。該季度iPhone 16系列和iPhone 15系列的需求持續保持穩定，幫助蘋果維持其競爭力。預計隨著iPhone 17系列發布，以及生態系統產品捆綁策略，蘋果在下半年將繼續保持這一勢頭。

小米2025年第2季度的表現按年持平，緊隨其後位居第3。該品牌在中歐和拉丁美洲市場需求強勁，同時在大陸市場保持穩定勢頭。其持續更新的產品組合及具有競爭力的定價策略有助於持續增長。小米在AI集成高端設備上取得的成功以及HyperOS的廣泛採用也推動了業績增長。

vivo和OPPO分別排名第4和第5，在中端市場表現穩定，並在拉丁美洲、中東和非洲（MEA）等海外市場出現復甦跡象。OPPO憑藉A5 Pro的強勁表現鞏固了在入門級市場的主導地位，而vivo則受益於大陸618購物節等活動以及其Y系列和T系列在印度中端市場的強勁表現。

值得注意的是，聯想集團旗下的摩托羅拉出貨量按年增長16%，成為增長最快的主要品牌之一。該品牌的強勁表現得益於印度市場的高需求、北美預付費市場的持續擴張，以及在中端5G細分市場競爭力的提升。

Counterpoint Research研究總監帕塔克（Tarun Pathak）表示，第1季度因對關稅的擔憂導致的出貨中斷情況在第2季度開始緩解。不過大陸和北美等市場仍受到一定影響，導致北美市場出現庫存積壓現象。入門級和經濟型5G設備在新興市場的關注度持續上升，而高端需求在成熟市場保持穩定。