TEL 台灣攜手11家響應夥伴集食送愛 用愛心食物箱溫暖各家

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan暖心送愛不斷電，與1919食物銀行合作舉辦「集食送愛」活動，募集愛心食品給有需要的家庭，今年更力邀11家響應夥伴加入愛心行列，短短兩周內募集共近2,300個食物箱，為社會公益注入一劑強心針！

集食送愛已成TEL台灣同仁期待的年度活動，自2019年起連續舉辦7年，捐出共超過7,700箱食物，等同近400萬元善款，不只是物資，更是滿滿的溫暖。

身為半導體設備領域的領先企業，TEL台灣長年以頂尖先端技術與專業服務深耕產業，在推動科技創新的同時，也積極在公益行動展現領導力！這次集食送愛獲得熱情回響，同仁除了自發認購愛心食物，也邀請親友共同參與志工服務，身體力行裝箱。

TEL台灣更凝聚半導體產業先進的力量，號召在半導體設備零組件、量測、裝機等環節扮演關鍵要角的應用奈米科技、亞威科技、台灣富士金閥門、宜華科創、紀陽工程、汎銓科技、翔研科技、漢泰國際電子、台媛科技、台灣圓益石英、鑫鴻半導體等11家響應夥伴攜手同行，以實際行動詮釋企業責任，成功串聯起橫跨半導體業的愛心網絡，在公益的路上激起一波又一波善的漣漪。

由於裝箱志工報名踴躍，活動更首度擴及新竹、台南兩個縣市，更有多家響應夥伴派出志工參與！168名志工假日自發性齊聚，串連南北兩地的愛心，從親手包裝到食物裝箱，感受到的不只是責任，更是傳遞希望的行動力。