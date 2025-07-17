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台積電美國學徒計畫 漢堡店員工變身半導體技術員

中央社／ 新竹17日電

台積電美國子公司TSMC Arizona去年推出半導體註冊技職學徒計畫，培訓技術員，目前已有近150名技術員學徒。亞利桑那州地方電視台採訪一名學徒柯汀漢（NolanCottingham），透過學徒計畫，他從漢堡店員工變身成為半導體製程技術員。

Cottingham接受CW7 Arizona採訪，分享參與學徒計畫的心得。他在In-N-Out餐廳工作了6年，當一看到學徒計畫開放申請，就立刻投遞履歷，通過面試後，參加學徒計畫。

Cottingham說，他在製程單位，工作是監控設備，確保一切運行順暢，並將任何錯誤或問題報告給工程師。從過去每天烤漢堡，到現在的工作，感覺就像撞上了一堵牆，需要學習非常多東西。

他表示，正在學習所有工具的運作原理。他的工作是處理離子束，它們會將離子注入晶圓上的電晶體，使其帶有正電荷或負電荷，以便傳導電流。剛學習時，所有的術語和縮寫感覺就像是一種新語言。

Cottingham說，半導體產業正在迅速增長，希望10年後能成為一名資深製程技術員；到那時應該會有相當高的薪水，並且確保一切運行順暢。

台積電指出，學徒計畫由鳳凰城政府支持，透過與全國產業組織、地方政府與學界合作，為有志於在半導體產業展開個人職涯提供機會。參與的員工不僅能透過在TSMC Arizona的工作時數獲得學徒證書，還能透過當地社區大學的課堂學習提升技能。

TSMC Arizona總經理卡斯塔那里斯（Castanares）受訪表示，半導體產業是每個人都需要的產業，因為現代生活離不開它。全球對運算能力的需求，以及個人日常需要的運算能力，將一直存在。

總經理 台積電 半導體

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