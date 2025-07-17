仁寶攜輔大改善偏鄉教育環境！再推「袋鼠計畫」

代工大廠仁寶（2324）16日宣布，再度攜手輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心，推動公益合作「袋鼠計畫」，並藉此為苗栗社區端點-福興武術國民中小學的NDH孩子們，舉辦一系列包括夏日學堂、暖心茶聚在內的活動。根據官網顯示，「袋鼠計畫」源於「小袋鼠在媽媽的腹袋裡，如同媽媽背著自己的孩子一樣愛護著呵護著」的寓意，而團隊也希望透過「袋鼠計畫（象徵：帶著你長大）」呼籲離開部落的偏鄉社區媽媽帶著自己的孩子回到自己的部落傳承文化、守護土地。

官網顯示，這項「袋鼠計畫」主要是為了能夠提升偏遠學童教育資源、生活品質及學習能力，而團隊成員也深知偏鄉社區課輔專業教師缺乏，所以推動當地學校與偏鄉社區聯盟，期盼藉此能夠或多或少地培育在地種子師資，並與網路課輔連結執行網路線上諮詢，以彌補師資不足的狀況。

據悉，夏日學堂營隊大學志工和實習小學伴於6月底進行營隊集訓，並在6月28日到7月3日夏日學堂為小學伴們規劃了充實的學習課程、團隊遊戲和鼓勵自信心的表達與分享。輔大偏鄉教育關懷中心大學志工們和福興武術中學的小學伴們，一起邀請阿公阿嬤來喝茶。認識茶文化與歷史，聽阿公阿嬤分享人生見聞。讓品格教育在生活中點滴萌芽滋養，鼓勵孩子在營隊活動中勇敢表達、熱在參與、分享夢想的時光。

事實上，仁寶自從2019年就已經加入與輔仁大學偏鄉教育關懷中心公益合作的「袋鼠計畫」，並藉此實際幫助社區弱勢學童、實體端點課輔、培養在地師資，過去七年來都不曾缺席。結合大學、社區端點、企業及社區志工合作參與，一起讓愛在真心關懷中流轉不息，一起分享愛給更多有需要的人們。