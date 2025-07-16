仁寶率隊拚「永續」獲第11屆公司治理評鑑前5%佳績

代工大廠仁寶（2324）16日表示，團隊近日榮獲由證交所與櫃買中心合力舉行的「113年度第11屆公司治理評鑑」前5%的佳績，而團隊也派出旗下副永續長兼公司治理主管代表王正強現身領獎。據悉，仁寶重視環境永續、社會責任與公司治理，逐年推動永續發展目標。而經營團隊近年也持續深化公司治理及永續發展的進度，並從全台 1,754 家上市櫃公司中脫穎而出，成功入選「113 年度第 11 屆公司治理評鑑」、成為全市場的前 5% 優選企業。

王正強近日代表仁寶出席113年度治理評鑑的頒獎典禮時指出，仁寶團隊長期關注國內外永續發展趨勢與政策、重視利害關係人，深耕在地行動，精進公司永續指標達成，與其它優秀企業共同提升資本市場韌性與競爭力。而面對美中貿易戰牽動的各種地緣政治挑戰與氣候變遷風險，他則強調，仁寶將持續推動產業轉型並強化營運韌性，他重申：「我們不只是因應，我們還要主動應變！」

王正強坦言，仁寶持續推動「布局全球、靈活轉型」、「強化營運韌性」、「啟動AI創新、驅動內部變革」、「穩步邁向永續未來」四項步驟，而對經營團隊來說「永續不是口號，是我們每天都在做的事！」因此團隊從上到下貫徹「打造幸福職場、守護夥伴福祉」，並運用創新驅動帶領團隊變革，展望未來，仁寶的伙伴們將繼續以行動說話，帶領大家邁向更遠的未來！而他也感謝所有投入社會關懷的仁寶伙伴，因為我們相信：「心幸福，才是真幸福」。

根據仁寶團隊最新公布的財務報告顯示，公司6月單月營收達605.2億元，月增5%、年減26.8%，前6個月合併營收達3,795.41億元、年減13.1%。仁寶近年持續邁向多角化經營，並朝伺服器、汽車電子、手機穿戴裝置、智慧醫療和5G通訊等五大業務領域持續衝刺，且這個趨勢在現任董事長陳瑞聰正式接棒以後，也變得更加明顯，而隨著團隊逐步擺脫「毛三到四」，今年正式入選「第11屆上市上櫃公司治理評鑑」前5%的殊榮，引發市場關注。