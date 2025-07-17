印尼關稅降至19% 鴻海、和碩早有布局 受惠大

美國最新公布對印尼課徵關稅稅率由4月初的32%大降至19%，為現階段全亞洲國家當中最低，台灣電子廠中，鴻海（2317）在印尼布局規模最大，將是最大受惠者；和碩落腳印尼巴淡島，主要生產網通產品並拓展至5G智慧工廠業務，同樣享有印尼銷美低關稅紅利。

鴻海集團印尼布局聚焦商用電動車、兩輪電動車、固態電池與能源產業等，並與當地主要企業相當友好，攜手印尼能源公司Indika成立合資企業，計劃在印尼生產電池和電動車。

鴻海集團在印尼廣結盟，印尼Indika能源集團之前宣布，旗下電動二輪車子公司完成B輪募資，鴻海與中信金共同成立的新能源車產業基金成為新投資方，前進印尼電動二輪車市場。

和碩因應地緣政治衝突，很早就於印尼巴淡島設廠，主要生產網通產品。隨近年和碩大力布局5G相關應用，今年4月也宣布巴淡島最新智慧製造基地啟用。

巴淡島廠區為和碩與印尼最大數位電信業者Telkomsel策略合作下產物；隨和碩印尼5G智慧工廠啟用，未來將持續與Telkomsel合作，共同拓展印尼5G智慧工廠商機。

業界評估，目前在印尼設廠的電子廠預計將享有較低關稅優勢，不過未來會不會有訂單轉移至此生產，仍要等到8月1日後，等川普與全球各國此輪關稅談判結束，後續才會較明朗。