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竹科寶山二期環差 初審通過
環境部昨（16）日初審通過竹科寶山擴建計畫環境影響差異分析報告，此案為台積電（2330）2奈米用地，因再生水建設不如預期，使台積必須調整再生水使用期程，竹科因而提出環差，在承諾確保不會排擠民生用水後，昨日通過初審。
竹科寶山二期擴建計畫是台積電在新竹2奈米重鎮的最後一塊拼圖。竹科寶山二期擴建計畫環差變更中，主要有三大部分，包括再生能源辦理進度、餘土管理與利用、再生水用水規劃。
其中再生水用水規劃，主因擴建液化施工延遲與市政再生水規劃未如預期，必須調整相關期程，竹科同步在環差變更中允諾，要新增海淡水認購量規劃。
環委昨日審查過程中，擔心再生水供水規劃若不如預期，恐怕會出現與民搶水。竹科以再生水廠完工期程延誤兩年作為最劣情境評估，在再生水上場前，經濟部水利署透過區域水源（含海淡水）統籌調配因應，依供水單位所提新竹地區供水量能，可滿足民生及產業用水需求，此次變更不影響新竹供水穩定性。另外，竹科也提出海淡水認購規劃。
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