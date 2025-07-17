ASML看旺AI需求…唯一好消息

艾司摩爾（ASML）16日釋出後市展望不如市場預期，市場驚嚇，唯一的好消息是該公司強調AI需求持續強勁，為AI後市投下正面的一票。至於其展望保守，法人認為主要應與兩大客戶英特爾、三星砍單有關。

分析師指出，艾司摩爾上季接獲訂單中，有八成為邏輯晶片製造商，遠高於去年的六成，顯示台積電可能加速支出步伐，記憶體晶片製造商則暫緩花錢。

根據艾司摩爾資料，上季的台灣銷售占比季比躍增19個百分點、達35%；南韓占比銳減21個百分點、降至19%；美國占比下滑6個百分點、降至10%；大陸占比維持27%。艾司摩爾預期，大陸占比將持續高於25%。

艾司摩爾資料顯示，該公司客戶需求更趨向先進邏輯晶片設備，反映AI熱潮。

業界臆測，艾司摩爾展望不如市場預期，主要受兩大客戶英特爾與三星砍單、更多High-NA EUV設備延後挹注營收等利空打擊。相形之下，台積電今年資本支出預期將按兵不動，應該不是艾司摩爾看淡後市主因。

艾司摩爾先前公布的財報即曾下調2025年銷售預測。法人分析，近期英特爾削減資本支出、三星代工／高頻寬記憶體（HBM）製造陷入困境，加上非AI半導體需求疲弱，2025年展望比預期疲弱是意料之中，加上關稅等外在因素仍在，使得艾司摩爾的IDM客戶群需求短期仍不明朗。