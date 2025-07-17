聽新聞
0:00 / 0:00
ASML看旺AI需求…唯一好消息
艾司摩爾（ASML）16日釋出後市展望不如市場預期，市場驚嚇，唯一的好消息是該公司強調AI需求持續強勁，為AI後市投下正面的一票。至於其展望保守，法人認為主要應與兩大客戶英特爾、三星砍單有關。
分析師指出，艾司摩爾上季接獲訂單中，有八成為邏輯晶片製造商，遠高於去年的六成，顯示台積電可能加速支出步伐，記憶體晶片製造商則暫緩花錢。
根據艾司摩爾資料，上季的台灣銷售占比季比躍增19個百分點、達35%；南韓占比銳減21個百分點、降至19%；美國占比下滑6個百分點、降至10%；大陸占比維持27%。艾司摩爾預期，大陸占比將持續高於25%。
艾司摩爾資料顯示，該公司客戶需求更趨向先進邏輯晶片設備，反映AI熱潮。
業界臆測，艾司摩爾展望不如市場預期，主要受兩大客戶英特爾與三星砍單、更多High-NA EUV設備延後挹注營收等利空打擊。相形之下，台積電今年資本支出預期將按兵不動，應該不是艾司摩爾看淡後市主因。
艾司摩爾先前公布的財報即曾下調2025年銷售預測。法人分析，近期英特爾削減資本支出、三星代工／高頻寬記憶體（HBM）製造陷入困境，加上非AI半導體需求疲弱，2025年展望比預期疲弱是意料之中，加上關稅等外在因素仍在，使得艾司摩爾的IDM客戶群需求短期仍不明朗。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 TORRAS FlexLine 67W充電器開箱！1秒收納伸縮線 Switch 2也能快充
📢 4G、5G便宜資費懶人包／5G方案399元最划算、4G吃到飽繼續降價
📢 蘋果秋季發表會他篤定是9月這天！除了iPhone 17系列還有新品亮相
📢 Google新品發表會傳8月登場！除了Pixel 10爆料共9款新品亮相超期待
📢 2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看
📢 免費貼圖4款！陳傑憲＋自取名字陪你到明年、厭世上班族這一款超好用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言