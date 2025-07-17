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黃仁勳在鏈博會 穿唐裝秀中文演講
「AI教父」輝達執行長黃仁勳昨（16）日上午出席在北京舉辦的第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）開幕式，他一改往日標誌性的黑色皮衣造型，以深色唐裝的形象亮相，並罕見秀出中文演講，大談AI議題。
本報記者直擊，黃仁勳抵達會場時身著深色唐裝，而非他常穿的黑色皮衣。
據騰訊科技網報導，黃仁勳先前在北京與小米創始人雷軍合影時，仍身穿黑色皮夾克。有大陸網民調侃稱，在35攝氏度的高溫天還穿皮衣，「不熱嗎？」
對此，黃仁勳受訪時解釋，「因為西裝沒來得及乾洗，我只有一套西裝，還有點被穿壞了。希望我的皮衣看起來還行。」
黃仁勳4月到北京見大陸副總理何立峰時穿了一套正式的西裝，有大陸網友稱，「原來黃仁勳是有西裝的」。他昨天一身唐裝登場，再度讓各界驚喜。
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