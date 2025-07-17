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黃仁勳：機器人系統 下波浪潮

經濟日報／ 特派記者廖士鋒／北京16日電

美國鬆綁輝達H20晶片銷陸，就傳來訂單好消息。輝達執行長黃仁勳昨（16）日表示，已經有很多H20訂單，需要一些時間來提升供應鏈產能，未來幾個月，輝達將努力加速這一過程。他並重申，AI的下一波浪潮將是機器人系統。

黃仁勳昨天在北京出席第三屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）開幕式，並盛讚中國的開源AI是推動全球進步的催化劑，讓各國和各行業都有機會參與AI革命，強調中國相關產品是「世界級的」，並指輕視華為、輕視中國大陸製造能力極其天真。

他指出，中國大陸有百萬名開發者投身AI領域，像DeepSeek、阿里、騰訊、百度，開發的產品都是「世界級的」，推動了全球人工智慧的發展，而現在輝達是為全球人工智慧生態系統提供支援的運算平台。

黃仁勳15日抵達中國後，即透露輝達獲美國政府批准於大陸銷售H20晶片。他昨天表示，「在發布公告後，我還沒來得及與任何客戶會面。」他並提到，確信許可證會很快通過，已經有很多訂單，需要一些時間來提升H20供應鏈的產能，未來幾個月，輝達將努力加速這一過程。

輝達 AI

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