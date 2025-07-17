i17新增橘色 衝刺買氣
蘋果除為iPhone規劃折疊機之外，也將為新款iPhone增添新的顏色，來衝刺買氣，市場傳出，預定在今年9月推出的iPhone 17系列，將登場全新的橘色，由於每次有新款顏色的iPhone，都是最熱賣的機種，可望帶動鴻海（2317）、台積電與大立光等供應鏈業績同步看增。
外電引述X知名爆料帳號Sonny Dickson指出，他分享了一組iPhone 17 Pro與Pro Max的鏡頭蓋照片。分別有黑色、灰色、銀色、深藍色、橘色等五種顏色。
值得注意的是，今年預定發表的iPhone17系列，顏色數量從過往的四種增加為五種，可能代表今年Pro 機型的配色選項將擴增。其中，新款的橘色可能代表一種較深的金色，或許接近銅色。至於深藍色看起來可能是iPhone 15 Pro藍色選項的回歸。
至於顏色如何影響銷售，以蘋果去年推出的iPhone 16系列為例（Phone 16 Pro與Pro Max），以新推出的沙漠色鈦金屬最熱門，占整體iPhone 16 Pro系列占比達五成。可以看出，只要每次有新配色的機種推出，通常都是銷售量第一名。
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