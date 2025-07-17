折疊iPhone定價上看5.8萬 鴻海、大立光等沾光

經濟日報／ 記者陳昱翔蕭君暉／台北報導
折疊iPhone傳聞 圖／經濟日報提供
折疊iPhone傳聞 圖／經濟日報提供

蘋果可望於明年下半年發表首款折疊iPhone，業界最新流出折疊iPhone物料成本清單（BOM表），總成本約759美元（約新台幣2.23萬元），定價上看2,000美元（約新台幣5.88萬元），是史上最貴iPhone，惟蘋果仍對新機充滿信心，對供應鏈指示開賣初期要銷售1,000萬至1,500萬支，挑戰三星全球折疊機霸主地位。

三星近年穩居全球折疊手機龍頭，業界原普遍認為折疊iPhone上市初期，銷量恐無法與三星抗衡，約在1,000萬支以內，如今折疊iPhone銷量可望大增，法人看好，鴻海（2317）、大立光、台積電等供應鏈將受惠，其中，鴻海應為折疊iPhone獨家組裝廠，大立光供應光學鏡頭，台積電則操刀折疊iPhone搭載的最新A系列處理器。

業界分析，三星每年推出的常規版旗艦機種Galaxy S系列新機，每年總銷量約在3,000萬至4,000萬支，Z系列折疊機全球年銷量則約500萬至800萬支，若折疊iPhone初期喊出要賣1,000萬支至1,500萬支的目標，也帶旺相關供應鏈。

業界表示，目前全球折疊機市場滲透率僅占整體智慧手機不到3%，蘋果加入戰局，將掀起市場洗牌戰，最終仍是三星、蘋果兩強正面對決。

瑞銀指出，首款折疊iPhone有望於2026下半年問世，物料成本預估達759美元，定價落在1,800美元至2,000美元，貢獻蘋果利潤率在53%至58%，初期銷量挑戰1,500萬支。

瑞銀更點出折疊iPhone受惠股，台廠中，鴻海入榜，其他包括陸企藍思科技，以及三星電子、樂金等韓商。

蘋果 三星電子 iPhone

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