電信三雄 推三星折疊機零元購方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄搶賣三星Galaxy Z Fold 7 / Z Flip 7折疊新機，主打搭配高資費，可零元購機，中華電信（2412）昨日宣布，預購以月繳1,399元以上資費最多，Galaxy Z Fold7預購占65%。遠傳指出，預購開紅盤，台灣大則表示，超過九成Samsung Z系列預購用戶選擇月租1,399元以上高資費方案。

中華電信表示，購機獨家提供限量預購好禮Galaxy Fit3健康智慧手環（售價2,680元) ，預購客戶同享原廠限量早鳥禮「256G免費升級512G」，等同現賺逾4,000元回饋，開放預約即獲星粉預購、帶動買氣。中華電信統計，網路門市預約情況，申辦「精采5G」月繳1,399元資費占最大宗。

遠傳指出， 10日下午於遠傳全台實體與網路門市開放預購，遠傳祭出指定資費手機零元起，預購期間「享容量翻倍不加價」，以256GB價格即可擁有512GB的新機，還有舊機換新機加碼最高折6,000元、VIP續約最高再折5,000元；獨家加碼週週抽「日月潭涵碧樓奢華住宿」，實體、網路門市預購均開出紅盤。

台灣大觀察，開放預購至今情形，超過9成Samsung Z系列預購用戶選擇月租1,399元以上高資費方案，推升ARPU（平均帳單）成長。

遠傳 資費 中華電信

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