三星折疊機銷量看增三成 線上線下預購量較前代翻倍

台灣三星昨（16）日舉辦新款折疊機Galaxy Z Fold7、Flip7台灣市場發表會；台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙指出，儘管經濟大環境充滿變數，但仍有信心新款折疊機總銷售量將較前代機種年增三成，並持續穩坐折疊機市場龍頭。

陳啟蒙表示，目前Galaxy Z Fold7、Flip7已在全台線上、線下各大通路展開預購活動，目前無論是線上或線下，預購量都比前代機種多出一倍左右；其中，Fold7預購占比達52%，且新增不少女性消費者。

三星Galaxy Z Fold7、Flip7登台概況 圖／經濟日報提供

陳啟蒙指出，本次預購明顯成長最大原因應是新品無論在硬體或相機等方面，均是有感升級，例如Fold7這次解決過往折疊機的機身重、相機規格不如S系列，以及手機結構耐用度等三大痛點，因此有望吸引到來自直立式手機的消費族群。

據悉，Fold7為三星迄今最輕薄的Z Fold系列手機，重量僅215克，闔起使用與一般直立式手機無異；展開卻能化身薄度僅4.2mm的8吋大螢幕，運用寬廣螢幕進行多工操作。

至於其他硬體規格方面，Fold7相機則升級旗艦規格，廣角鏡頭提升至2億畫素、進光量增加44%，日夜皆能捕捉清晰細節，處理器則搭載由台積電（2330）3奈米製程打造的Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，效能全面升級。

至於售價方面，Galaxy Z Fold7頂規版本售價最高可達75,900元，入門款機種更已跨越6萬元門檻，引發外界不少議論。對此，陳啟蒙回應，價格策略主要反映整體硬體升級與國際總部的全球定價方針，且台灣市場並不會因匯率波動而額外調整價格，「三星或許不會提供最划算的價格，但會是合理的價格」。

陳啟蒙進一步指出，雖然每一代機型的價格都略有調整，但旗艦機的消費者對價格的敏感度相對較低，選擇時更重視品牌價值與規格升級，而公司為了能擴大消費族群，也已透過延長分期、搭配資費等方式，降低入手門檻，有信心能吸引消費者換機升級。