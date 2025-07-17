行政治理／資安署長蔡福隆 守護台灣網路主權

在台灣資安挑戰日益嚴峻的時刻，資安署迎來新任署長蔡福隆，他曾任金管會資訊服務處處長與主秘，主導過金融資安行動方案推動，並協助建立金融業資安長制度、聯防聯防機制等完整架構。如今，從金融業轉戰全國資安政策推動的第一線，他以「使命感」作為最大驅力。

建構制度 迎全方位挑戰

蔡福隆說，自己在金管會服務超過十年，因此他算是熟悉金融資安的制度設計與推動邏輯。然而，相較於金融產業的資安治理，資安署所面對的，是涵蓋關鍵基礎設施、資安產業、法制規範到人才培育的全方位挑戰。

他認為目前自己在資安署的工作更像是在操控一艘剛下水的船，風浪大、結構新、任務急，所有制度、文化都還在建立中。

此外，蔡福隆也提到，正因為金融業是國內少數對資安重視度極高的產業，他認為自己過去的經驗將成為推動國家資安政策的絕佳借鏡。「金融界在資安治理、專責制度、人員訓練等方面都有紮實的基礎，這樣的經驗可以用來作為資安署推動其他產業資安標準的範例與依據。」

對於上任後的挑戰，蔡福隆上任至今不到半年，便接連遭遇重大事件，像是馬偕醫院與彰化基督教醫院的勒索病毒攻擊，讓醫療體系資安短板暴露無遺。他說，「當時才剛報到三天，我馬上投入協助衛福部進行應變處理。資安署作為主管機關，雖然不是第一線，但我們有責任提供協助與支援。」

此外，蔡福隆也提到，處理來自中國廠牌產品對國家資通安全可能造成的風險，將成為任內另一棘手課題。他坦言：「這是一個非常繁雜的議題，涉及政策、技術、國安判斷與跨部會協調，需要審慎且有效率的作法。」

除實戰應變外，未來蔡福隆將積極推動兩項關鍵政策，一是《資安法》修法草案的推進與立法院溝通，二是第七期（2025~2028）國家資通安全發展方案的修正與定稿。「這是四年一次的重要戰略文件，必須搭配整體國安戰略方向同步調整，目前已送交行政院審核，預計近期發布。」他說明，這份文件將是資安署未來數年最核心的行動藍圖。

公私協力 整合產業力量

政策推動外，對於資安署未來方向，蔡福隆表示「我到任後最優先的任務之一，是穩定人事與補足人才。」資安署作為成立不到三年的新單位，初期面臨高度人員流動與組織磨合問題。

「穩定人員後，要有明確的政策目標，讓每位同仁知道我們要攻的山頭在哪裡。」他強調，透過制度重整、分工明確與文化形塑，希望把資安署打造為一支「快速反應、高效執行」的戰鬥團隊。

對外連結方面，他提出「對話」與「公私協力」兩大原則。

他認為，資安署不能單打獨鬥，必須透過政策引導、溝通機制，整合公私部門、產業界與資安社群的力量，形成全民資安防護網。「我們不是只靠燃燒自己，而是要點燃整個資安產業與社會的火種。」

身兼重任的同時，蔡福隆也努力維持身心平衡。晚上半小時的散步、假日固定的慢跑與單車活動，成為他紓壓與沉澱的重要方式。

「我希望不只是自己身心健康，也用路跑活動鼓勵團隊設定目標、持續精進。」他笑說，參加路跑也是種「公私結合」，能讓人擁有成就感與前進的動力。

最後，蔡福隆也說「我希望自己能做到讓資安人有歸屬感、成就感與使命感，資安人員雖然不在第一線，卻是這個國家數位世界背後的守護者。就像警消守護人民的生命，我們要守住台灣的網路主權。」