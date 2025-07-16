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三元能源火災…南科廠三條產線全開 補位接手客戶訂單

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
三元能源廠高雄火災，公司已啟動南科廠三條產線全開補位接手客戶訂單。圖為三元能源的南科廠。圖／三元能源提供
三元能源廠高雄火災，公司已啟動南科廠三條產線全開補位接手客戶訂單。圖為三元能源的南科廠。圖／三元能源提供

台泥旗下位於高雄的三元能源14日清晨發生火災，目前廠區主要起火點都已經撲滅，仍由消防隊持續降溫監控中，由於三元廠是國際重要一線大廠包括超跑、空中垂直電動起降機、航太科技以及人工智慧（AI）伺服器資料中心BBU等高階電芯供應鏈，為避免此次事件可能會影響全球許多品牌，三元能源啟動應變機制，南科廠現有三條產線立即進行產能調配，以支援原先三元廠高階產品出貨，並盡力滿足全球客戶基本需求。

同時，全球兩大信評機構S&P Global Ratings與Fitch Ratings也正式發出報告，評估此事件對台泥的整體信用評等影響輕微。三元能源科技也強調，公司將持續配合市府調查，並確保三元廠停工期間員工薪資不受影響。

三元能源表示，三元廠的全球客戶也表達了高度的理解與支持。三元廠原先收到的第3季及第4季訂單已超越上半年，「這些客戶深知我們高端電池的獨特性和不可替代性，許多更是由Molicel獨家供應，因此很難找到替代品。多數客戶們明確表示願意與我們攜手度過難關，這份信任對我們而言至關重要。」

三元能源多為國際供應鏈夥伴，「他們不僅表達了全力支援的意向，更主動詢問我們在原物料和關鍵零組件方面的具體需求，並願意彈性調整原物料的出貨時間，以最大程度地降低火災對生產的衝擊。」

再者，針對產品供應，三元能源正積極重新規劃生產排程。火災發生前，因為高階產品如航空、BBU（電池備份單元）及超跑領域的零件均需耗時進行國際認證，所以，以高階客戶為主的三元廠上半年產能僅達25%。然而Molicel的南科廠區擁有三條產線，目前並未全部投入生產，這意味著我們具備產能彈性可以支援。

三元能源強調公司正全力以赴，透過調配南科廠的產能，確保未來有部分三元廠的高端產品將調整到南科廠區進行生產，並經過內部調配後，8月開始，針對第3季及第4季的客戶訂單，會盡量維持三元廠以及南科廠客戶們的「基本需要」，但無法供應客戶最大量，業務團隊正積極尋求客戶們的諒解。並持續追蹤供應鏈狀況，確保關鍵原物料和零組件的穩定供應。

針對本次火災事件，全球三大主要信評機構中的S&P Global Ratings中華信用評等公司與惠譽國際Fitch Ratings信用評等公司，分別於2025年7月15日及16日在其公開報告及新聞稿中提及，預期本次火災事件不會影響台泥整體信用評等 。

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