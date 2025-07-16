美6月 PPI 低於預期 台指期夜盤由黑翻紅

台指期夜盤16日開盤在美國最新公布的6月PPI數據低於預期，美股電子盤由黑翻紅帶動下，以22,888點、下跌29點開出後，雖一度走跌至22,855點，隨後跟進美股走勢，呈直線拉升走勢，在晚間9點半左右，指數在22,945點、上漲30點附近遊走。

美股在正式開盤前，電子盤受到盤前美國勞工局最新公布的6月PPI年增2.3%，預期增長2.5%，前值增長2.6%，同時，月增為0%，預期增長0.2%，前值增長0.1%。同時，剔除能源與食品等波動較大因素的核心PPI，6月年增2.6%，低於預期的2.7%，月增0%，也低於預期的0.3%，市場預期通膨疑慮降溫，美公債殖利率走跌中，包括道瓊、那斯達克、標普等電子盤立即由黑翻紅，晚間9點半左右，道瓊電子盤大漲約150點，帶動台指期夜盤直線拉升。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，多在1,125元、下跌5元附近遊走，電子期上漲約0.1%，半導體期小跌約0.1%，中型100期貨指數則微漲0.06%。

台股16日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲206點，收23,042點，其中，外資現貨買超138.4億元、連二買，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,956口至53,396口；投信買超23.1億元，自營商買超77.9億元，三大法合計買超239.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，16日台股為台指期結算日，行情呈現拉高結算，技術面完全回補3月3日空方缺口（22,775~23,053點），不過，台灣對等關稅稅率尚未公布，因此，短線須提防空方抵抗，大盤是否站穩23,000點，還有待盤勢經過震盪來測試，只要拉回守住16日多方缺口下緣支撐22,888點，後市就有機會持續走高。