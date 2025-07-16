台積電高階主管微調 何麗梅轉任企業策略發展組織
台積公司日前內部公告，何麗梅資深副總經理轉任企業策略發展組織並持續領導企業永續組織，人力資源組織由陳培宏副總經理擔任主管。
依據台積電（2330）官網說明，陳培宏為台積公司人力資源組織副總經理。陳培宏於1990年加入台積公司，擁有超過34年的管理實務經驗，在營運、研發、企業規劃組織、以及客戶專案辦公室方面擁有豐富的專業知識。他在技術開發與製造的領導能力帶領團隊不斷達成關鍵的里程碑，其中，2010年至2018年期間擔任12B晶圓廠廠長時，陳培宏率領團隊協同研發單位成功量產台積公司先進的40奈米、28奈米、20奈米、以及16奈米技術。2018年至2020年期間擔任14A晶圓廠廠長時，採用跨0.13微米至40奈米之製程同步生產眾多特殊製程產品，締造台積公司單一廠區月產能達30萬片晶圓的紀錄。
陳培宏於2020年12月起擔任客戶專案辦公室資深處長，深獲客戶信任，之後加入人力資源組織擔任資深處長。
陳培宏於2010年榮獲國家傑出經理人獎，並分別於2006年及2013年獲得張忠謀創新獎及榮譽勳章。截至目前為止，陳培宏先生在全球擁有25項專利，其中包括14項美國專利。
陳培宏畢業於國立中山大學化學系，並於中山大學取得化學碩士學位。
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