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揚智總座 連建欽兼任

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

IC設計廠揚智（3041）昨（16）日公告，延攬安瑞科技董事長連建欽出任執行長並兼任總經理，即日起生效。

揚智今年股東會完成董事改選，參與私募而成為大股東的遊戲商大宇資訊子公司宇全智聯取得二席董事，並由大宇資董事長凃俊光擔任揚智董事長，揚智前董事長梁厚誼改任副董事長。

展望下半年，揚智先前指出，隨著運營商需求回升，加上22奈米ASIC專案量產，整體營運將優於上半年。

董事長 股東會 揚智

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