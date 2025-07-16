國科會拚加速布建AI算力基礎建設 估2029年達23MW

台灣力拚成為AI之島，國科會今天表示，將加速布建AI核心算力基礎建設，整體算力至2025年底可達5.1MW（指算力所需的用電功率規模），2029年預估可達23MW，並同步開發相關平台，整合高效能算力、生成式AI模型與微調工具，加速百工百業導入AI。

國科會今天召開第16次委員會議，由國科會提報3項議案，包含「晶片驅動台灣產業創新方案階段性成果」，報告晶片與AI結合驅動產業創新、強化人才及國內創新創業環境等成果；「災害防救韌性科技方案階段性成果」展現政府推動災害防救科技研發及應用成果；以及「115年度政府科技預算先期規劃」，聚焦五大信賴產業。

國科會指出，晶創方案自2024年啟動，聚焦半導體與AI雙核心發展，透過優勢延續、國際拓展、應用創新與永續調適等4大策略，強化台灣科技創新體系與產業升級動能。

國科會表示，為維持前瞻製程領先地位，打造小於1奈米的原子級驗證關鍵設備，並鼓勵產學研投入高效能運算晶片、低功耗AI、異質整合與矽光子等關鍵技術研發，強化晶片效能與設計安全性，提升台灣在高階晶片自主研發與先進封裝的能力。

同時，國科會指出，積極強化晶片設計人才培育與技術支援環境，推動EDA雲平台與FinFET、AI、先進封裝等設計資源建置，培訓種子師資與提供教材課程。

國科會進一步表示，為鞏固台灣在半導體與AI創新生態系中的關鍵地位，並與國際夥伴共同推動數位轉型與產業升級，推動IC Taiwan Grand Challenge，透過吸引來自英、美、法等多國新創團隊落地台灣。

國科會強調，將加速布建AI核心算力基礎建設，整體算力至2025年底可達5.1MW，2029年預估可達23MW，並同步開發「TAIWAN AI RAP」平台，整合高效能算力、生成式AI模型與微調工具，協助企業與研究團隊快速部署應用，加速AI導入各行各業，奠基台灣科技國力。

此外，國科會說明，跨部會2023年起推動「災害防救韌性科技方案」，在各部會的努力下，方案已累積166項科研成果，其中多項技術已落實應用於災害應變管理。

國科會指出，相關成果包含交通部中央氣象署利用井下地震站及智慧化預警系統，在今年花蓮地震時，讓全台民眾提前收到警報；其發展的AI颱風路徑預報，提升72小時以上的預測準確度，有效強化防颱作為。

同時，國科會表示，經濟部水利署則透過物聯網與AI影像辨識，大幅提升淹水判讀效率，提供即時災情資訊；農業部農村發展及水土保持署也導入AI技術，建立土石流多元預警模式，於颱風丹娜絲來襲期間成功發揮預警功能。此外，為確保災時通訊不中斷，數位發展部也已建置超過770個非同步衛星站點，並在花蓮地震時支援災區緊急通訊。