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三元能源：南科廠8月起支援三元廠高階訂單出貨

中央社／ 台北16日電

台泥旗下三元能源高雄三元廠14日發生火災，因旗下電芯品牌Molicel供應超跑、航太科技及AI伺服器資料中心BBU等高階電芯供應鏈，三元能源今天表示，為避免影響全球客戶，南科廠現有3條產線將進行產能調配，8月起支援原先三元廠高階產品出貨。

三元能源今天下午發出新聞稿，針對高雄三元廠14日清晨發生火災，目前廠區主要起火點都已撲滅，仍由消防隊持續降溫監控中；三元廠已啟動保險理賠程序，相關損失與理賠金額，尚待第三方公正機構鑑定後，才有進一步資訊，並將持續配合市府調查，確保三元廠停工期間員工薪資不受影響。

三元能源指出，三元廠原先收到的第3季、第4季訂單已超越上半年，發生火災後，多數客戶們明確表示願意與三元能源攜手度過難關，更主動詢問原物料和關鍵零組件方面的具體需求，並願意彈性調整原物料的出貨時間。

三元能源表示，針對產品供應，Molicel正重新規劃生產排程，火災發生前，因高階產品如航空、BBU及超跑領域零件均需耗時進行國際認證，而三元廠以高階客戶為主，上半年產能僅達25%，南科廠區擁有3條產線，並未全部投入生產，未來部分高階產品將轉由南科廠生產。

三元能源表示，自8月起將優先確保三元廠與南科廠既有客戶的基本出貨需求，但短期內仍無法滿足最大訂單量，將持續追蹤供應鏈狀況，以穩定關鍵原物料與零組件供應。

台泥表示，針對本次火災事件，全球3大主要信評機構中的S&P Global Ratings、中華信用評等公司與惠譽國際Fitch Ratings信用評等公司，分別於15日及16日在其公開報告及新聞稿中提及，預期本次火災事件不會影響台泥的整體信用評等。

中華信評指出，此次基本情境並未納入台泥高雄電池廠火災事件可能造成的損失，不過中華信評報告認為，此事件短期內對信用評等影響有限，部分原因在於公司保險應可吸收部分損失。

火災 台泥

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