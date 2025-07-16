大同資產開發完成董監事改選 吳振隆續任董事長
大同（2371）旗下子公司大同資產開發（股）公司16日公告，因董監事任期屆滿，已完成重新指派。在新一屆的董事會中，由大同副董事長吳振隆續任大同資產開發的董事長。
根據公告，此次董監事會因任期屆滿而重新指派。新任董事名單中，除了原有的吳振隆、王光祥、陳宗彥、劉柏良、鍾光豐、盧姵君之外，余立中則卸任董事，改由賴冠伶新任。賴冠伶目前為大同副董事長特別助理，同時也擔任大同資產開發的董事長特別助理及投資長。監察人則仍由于俊明續任。
在大同資產開發的新任董事會成立後，隨即召開會議並完成董事長改選，最終決議由原任董事長吳振隆繼續擔任此職。業界認為，此次的人事異動顯示，大同在資產開發業務上的人事布局維持穩定，並透過新血加入，持續強化其管理團隊。
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