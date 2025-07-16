何麗梅卸任台積電人資長 由陳培宏接任

台積公司今（16）日表示，公司內部日前已公告，資深副總經理暨人資長何麗梅卸任人資長，轉任企業策略發展組織並持續領導企業永續組織，人力資源組織由副總經理陳培宏擔任。

據調查，台積電董事會早在今年2月就先拔擢陳培宏擔任副總經理，進行人資相關作業歷練，等於進行交接任務，媒體也一度認為會在農曆春節後進行人事調整。台積電今日證實此項人事調整，陳培宏正式接任人資長一職。

陳培宏畢業於中山大學，取得化學系碩士學位，曾在2013年獲選化學系傑出校友。他在1990年進入台積電任職，迄今已超過34年。從基層工程師歷練至廠長一職，領導一流研發創新團隊，致力於全球最先進半導體生產技術研發，於台積電負有營運策略規劃、研發資源整合、人才培育等重責，保持台積電全球領先地位，屢獲台積電創辦人張忠謀及政府獎項肯定。

陳培宏進入台積電後，先後擔任2、4、5、12廠經理，2002年擔任製造技術委員會專案經理，隔年升任14廠副廠長，2004年升任12廠處長，2008年轉任營運資源規劃處處長，2009年回到製造體系擔任12廠廠長。

他在營運、研發、企業規劃與客戶專案辦公室等組織曾擔任各項管理職務，亦曾參與台積電八吋廠及十二吋廠建廠工作，對廠務及工安環保系統著墨甚多，另外，也對領導管理有務實見解，多年來為組織運作模式及各級人才選、育、用、留紮下厚實的基礎。

卸任人資長何麗梅畢業於政大會計系，其後取得台大商學碩士學位。她於1999年加入台積電，自1999年至2003年擔任會計長；2003年至2019年期間，擔任財務長兼發言人；2019年至2022年期間，擔任歐亞業務資深副總經理；2022年接任人資長；並於2011年擔任企業永續（ESG）委員會主席至今。