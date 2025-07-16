快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足傳霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒開鍘教練：全面檢討

台積電人力資源由陳培宏主掌 何麗梅轉企業策略發展

中央社／ 新竹16日電

台積電人力資源組織主管異動，台積電日前內部公告，資深副總經理何麗梅轉任企業策略發展組織，並持續領導企業永續組織，人力資源組織由副總經理陳培宏擔任主管。

陳培宏於1990年加入台積電，擁有超過34年的管理實務經驗，在營運、研發、企業規劃組織、以及客戶專案辦公室方面擁有豐富的專業知識。

陳培宏並具有技術開發與製造領導能力，帶領團隊不斷達成關鍵的里程碑，2010年至2018年期間擔任晶圓12B廠廠長，率領團隊協同研發單位成功量產台積電40奈米、28奈米、20奈米以及16奈米技術。

陳培宏於2018年至2020年期間擔任晶圓14A廠廠長，採用跨0.13微米至40奈米的製程同步生產眾多特殊製程產品，締造台積電單一廠區月產能達30萬片晶圓的紀錄。

陳培宏於2020年12月起擔任客戶專案辦公室資深處長，深獲客戶信任，之後加入人力資源組織擔任資深處長，今年2月升任副總經理。

陳培宏畢業於國立中山大學化學系，並取得中山大學化學碩士學位，於2010年獲國家傑出經理人獎。截至目前為止，陳培宏在全球擁有25項專利，其中包括14項美國專利。

奈米 台積電

延伸閱讀

日本熊本2廠開挖？ 台積電法說會前緘默期無法評論

台積電法說前飆近半年高 最後一盤爆7079張買單收1130元、市值29.3兆

台股軋空收盤勁揚209點登上2萬3 台積電收高20元

台積電2奈米戰隊出列！資料中心、蘋果i18…未來5年73兆終端產品都用它

相關新聞

日本熊本2廠開挖？ 台積電法說會前緘默期無法評論

媒體引述半導體供應鏈消息指出，台積電日本熊本2廠在日本政府期待下，近期開始動工周邊設施，預計建廠工程將於下半年接續展開。...

YouTube在台灣推出Premium Lite方案 廣告較少、月費199元

YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆16日在官方部落格中宣布，YouTube在台灣推出 Premium L...

何麗梅卸任台積電人資長 由陳培宏接任

台積公司今（16）日表示，公司內部日前已公告，資深副總經理暨人資長何麗梅卸任人資長，轉任企業策略發展組織並持續領導企業永...

遠傳「愛瑪」智能客服再升級 推「AI聲份證」

遠傳（4904）電信表示，AI不再遙不可及，遠傳打造領先業界的「愛瑪」智能客服，以「人機協作」為核心，成功整合AI與真人...

大陸限制出口正極材料 泓辰 : 鋰錳鐵將成戰略物資

電池正極材料領導廠商泓辰材料HCM（3616）今日表示，中國大陸商務部正式公告「電池正極材料製備技術」限制出口，泓辰正積...

榮惠AI、海外布局效益顯現 重回成長軌道

PCB廠榮惠-KY（6924）董事長劉世璘今（16）日指出，近年全球產業鏈受到關稅與匯率波動等外部變數影響甚鉅，對企業營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。