台積電人力資源由陳培宏主掌 何麗梅轉企業策略發展
台積電人力資源組織主管異動，台積電日前內部公告，資深副總經理何麗梅轉任企業策略發展組織，並持續領導企業永續組織，人力資源組織由副總經理陳培宏擔任主管。
陳培宏於1990年加入台積電，擁有超過34年的管理實務經驗，在營運、研發、企業規劃組織、以及客戶專案辦公室方面擁有豐富的專業知識。
陳培宏並具有技術開發與製造領導能力，帶領團隊不斷達成關鍵的里程碑，2010年至2018年期間擔任晶圓12B廠廠長，率領團隊協同研發單位成功量產台積電40奈米、28奈米、20奈米以及16奈米技術。
陳培宏於2018年至2020年期間擔任晶圓14A廠廠長，採用跨0.13微米至40奈米的製程同步生產眾多特殊製程產品，締造台積電單一廠區月產能達30萬片晶圓的紀錄。
陳培宏於2020年12月起擔任客戶專案辦公室資深處長，深獲客戶信任，之後加入人力資源組織擔任資深處長，今年2月升任副總經理。
陳培宏畢業於國立中山大學化學系，並取得中山大學化學碩士學位，於2010年獲國家傑出經理人獎。截至目前為止，陳培宏在全球擁有25項專利，其中包括14項美國專利。
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