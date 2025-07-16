遠傳「愛瑪」智能客服再升級 推「AI聲份證」

遠傳（4904）電信表示，AI不再遙不可及，遠傳打造領先業界的「愛瑪」智能客服，以「人機協作」為核心，成功整合AI與真人客服優勢，全面導入門市現場及線上服務流程，現在智能客服再升級，導入聲音辨識技術，推出「AI聲份證」，結合AI聲紋辨識與客服流程。

依據內政部警政署統計，台灣每月受騙金額高達100億。遠傳表示，在資安威脅日益嚴峻的時代，遠傳客服領先業界，導入聲音辨識技術，推出創新「AI聲份證」服務，結合AI聲紋辨識與客服流程，用戶只要完成一次聲音認證，之後每次撥打客服專線都能「聽聲辨人」，大幅提升服務效率與資安等級，輕鬆享受高效、安全又智慧的客服體驗，邁向無密碼新時代。

此外，遠傳指出，「愛瑪」智能客服更導入遠傳自主開發、榮獲2025年經濟部智慧創新大賞銀牌殊榮的「遠傳智靈」AI平台，成為業界唯一獲獎的AI客服系統，以360度全方位守護，開創安全、便利、有愛的行動生活新時代。

遠傳表示，AI智能客服「愛瑪」擁有高效精準、無縫轉接、精準預測、全天候守護等四大智慧亮點一次到位，打造更聰明、更快速、更有溫度的互動流程。

同時，遠傳指出，不只用AI提升效率，更用科技實踐「科技向善」的ESG理念，從關懷弱勢到高齡陪伴完整保障，打造更有溫度、更貼心的智慧服務環境。包含提供身障用戶貼心輔助：透過文字客服，協助身障族群快速取得輔助申請及相關資訊，打造平等數位溝通環境；也設置樂齡友善「三專」服務：針對75歲以上用戶，透過來電身分AI智能辨識，提供優先接聽、國台雙語說明、一對一手機教學輔導，讓長輩輕鬆擁抱數位生活。

此外，遠傳表示，「遠傳守護網」也特別針對青少年推出「兒少心守護」服務，月付銅板價就能輕鬆管理孩童上網時間，阻絕不宜網站，創造良好的上網環境。