日本熊本2廠開挖？ 台積電法說會前緘默期無法評論
媒體引述半導體供應鏈消息指出，台積電日本熊本2廠在日本政府期待下，近期開始動工周邊設施，預計建廠工程將於下半年接續展開。台積電今天下午回覆記者詢問表示，由於正值法說會前緘默期，目前無法提供進一步消息。
即使如此，熊本2廠傳出開挖一事，將成為明天台積電法說會的焦點議題之一。
台積電17日將舉行法人說明會，營運展望牽動全球半導體產業景氣走向，市場高度關注美國課稅進展、新台幣匯率升值等因素對台積電營運影響，此外輝達H20晶片解禁銷中、先進晶圓與封裝製程技術進展、海外廠區布局進度等議題，也是投資人關注重點。
美國「華爾街日報」在7月上旬引述知情人士說法，台積電日本熊本2廠延後動工，部分是因為在美國總統川普政府可能祭出晶片關稅之前，須加速投入資金挹注美國廠擴張。
台積電當時回應指出，全球製造版圖擴張策略基於客戶需求、商機、營運效率、政府支持程度，以及經濟成本考量。台積電在美國的投資計畫，並不會影響在其他地區的既有投資計畫。
台積電董事長暨總裁魏哲家在6月初股東會上透露，日本熊本第2座晶圓廠動工時程會自第1季稍微延後，主要是因為當地交通問題。
台積電美國亞利桑那州第1座晶圓廠2024年開始量產4奈米製程，第2座晶圓廠已展開建廠，預計建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。
此外，台積電日本熊本第1座合資廠也在2024年量產，並在德國德勒斯登合資建廠。
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