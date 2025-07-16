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YouTube在台灣推出Premium Lite方案 廣告較少、月費199元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
YouTube在台灣推出Premium Lite試行方案，以月付199元價格，為使用者提供不受廣告干擾的觀影新選擇。路透
YouTube在台灣推出Premium Lite試行方案，以月付199元價格，為使用者提供不受廣告干擾的觀影新選擇。路透

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆16日在官方部落格中宣布，YouTube在台灣推出Premium Lite試行方案，以月付199元價格，為使用者提供不受廣告干擾的觀影新選擇。

YouTube Music和Premium的全球訂閱人數已達到1.25億，但願意看廣告的免費用戶市場仍大，YouTube因此選定在部分領域內容免廣告、而其他部分仍有廣告，以及省略某些功能的低價位付費訂閱方案。

YouTube Premium Lite主要為在遊戲、喜劇、烹飪、學習等大部分內容中享受無廣告體驗的觀眾而設計。但YouTube強調，在音樂內容和 Shorts，以及使用者搜尋或瀏覽時，仍可能出現廣告。對於希望在YouTube和 YouTube Music上享受無廣告音樂，要使用離線下載和背景播放功能的使用者，仍需訂閱YouTube Premium方案。

YouTube表示，相關方案擴展也持續為創作者和合作夥伴創造額外的收益機會。今年將繼續把 Premium Lite 試行方案擴展到更多國家和地區，並推出更多方式，讓使用者能從他們的訂閱服務中獲得最大的價值。

總經理 廣告 YouTube

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