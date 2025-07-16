緯創擬砸29.65億元 為美加州子公司WisLab增資、改良

代工大廠緯創（3231）16日召開董事會，並於會中宣布，團隊為了因應未來AI伺服器業務的需求，經董事會同意通過對美國加州之WisLab，於不超過美金5,590萬元（約合新台幣16.43億元）額度內進行投資，並且主要用於改良既有廠房。而緯創也在盤後發布重訊公告，董事會已同意通過對100%持股的子公司WisLab EMS Corporation (WisLab)增資大約美金4,500萬元額度的資金（新台幣132,418.33 元）。

緯創由於通吃AI三巨頭訂單，也被視為近年「AI伺服器晶片市場」的主要贏家。而緯創經營團隊也於16日召開董事會，並對外宣布，公司也將通過增資100%持股之子公司WisLab EMS Corporation (簡稱WisLab)美金4,500萬元，來擴大自身的營運效能。而團隊日前也已公布最新單月營收成果，其中，6月達2,091.82億元、月增0.4%、年增135.6%，市場客戶的強勁需求，挹注集團整體營運表現持續攀升，單月營收也再度創下歷史新高紀錄，合併前6個月營收達8,977.77億元、年增87.4%，未來表現可期。

AI狂潮席捲全台，也帶動台股科技族群全面飆漲，其中，電子五哥的表現相當精彩。有代工大廠緯創近年也不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而團隊在林憲銘的帶領下，持續獲得龐大的訂單。搖身一變成為市場中表現最亮眼的當紅炸子雞，不僅大獲投信買盤青睞，也推升其股價向上展開攻勢，連創波段新高，也顯示出AI供應鏈，仍為台股盤面上最火熱的題材。事實上，緯創不僅作為輝達（NVIDIA）在AI伺服器方面的主要協力廠，也收穫來自超微（AMD）、英特爾的訂單，因此也讓營運表現不斷攀升。

針對去年亮麗的財務報告，董事長林憲銘則坦言，團隊在這一年以來，成功維持了財務比例的安全性，若以前一交易日的收盤價計算，最新的現金殖利率大約落在3.3左右，而從整體產業的角度來看，目前為止緯創的財報在整個產業中，也已算是發展較穩健的公司了，林憲銘重申，緯創團隊在這20多年來，持續朝著「對的」成長不斷方向，攜手市場持續邁進，而自己也會持續挺身而出、帶領大家邁向更高的水平。

面對市場的支持，林憲銘指出，「自己要更認真」，將整個公司經營好、為所有股東創造出更大的利益，「這將是我們最核心的責任。」面對股價的波動，他重申，「股價一定是會有他的定律，我們只能把基本面先做好」，並把能做的都做好，不過自己也相信「應該有的，後面也都會來！」而今年配股率已達到6成以上，與去年設定的目標一致，放在業界中來講，也是在平均值以上，