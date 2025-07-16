快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足傳霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒開鍘教練：全面檢討

麗升能源風災無損 創造農民與電廠雙贏局面

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

丹娜絲颱風造成全台農損超過26億，南台灣更是災情嚴重，鄰近屏東重災區的麗升能源高樹太陽能農電案場，卻在風災中毫髮無傷。麗升能源指出，高樹太陽能農電案場採用結構型溫室建置，具備抗中颱的能力。在此次重創中南部的丹娜絲風災中，種植的檸檬樹與光電板皆完好無缺，保障農民今年收成無損。為了幫助更多農民擺脫看天吃飯的日子，麗升能源將持續推廣結構型農電溫室，引入太陽能發電收益來支撐高成本的結構溫室建造，創造農民與電廠的雙贏！

丹娜絲颱風造成全台農業產物及民間設施估計損失計 26 億 3,571 萬元，其中農業設施損失金額達 9,667 萬元，受損設施主要為免申請建照的的水平棚架網室及塑膠布溫網室，此類傳統設施不需符合建築物抗風能力標準，成本雖低，卻在強風中極易損毀，造成農民重大損失與生產中斷。

位於屏東高樹的麗升能源 499.8 瓩的太陽能案場，以結構型溫室打造「農電共生」的新農業模式。除了本身結構更安全、不怕風災大雨影響著花或造成落果農損，讓農民不用看天吃飯！由於結構型溫室設施成本高，所以由光電商出資建造溫室與太陽能板，以未來發電收益與溫室租金支撐溫室投資；農技團隊及農民租用溫室種植農作物，並共享農作物收成的收益。目前案場的農作物與光電設施皆安全度過風災，預計 7 月底檸檬將可採收上市。

打造「韌性農電」 創造農民、電廠雙贏

麗升能源表示：「結構型溫室設施成本高，需與農民合作導入光電資源，才有機會普及與落地。麗升能源一直以來都秉持著『農漁為本』的信念，堅守合規、安全、負責的原則，穩健推動每一個光電案場的合作。我們重視實質成果，專注落實承諾，致力於為土地與在地農漁民創造永續共榮的價值。此次安然度過風災更是真正展現出結構型溫室的防災能力。為了幫助更多受災農民，我們將持續推廣結構型農電溫室，打造『韌性農電』，創造農民與電廠雙贏！」

麗升能源的太陽能農電案場引入結構型溫室設施，透過「高附加農業新模式」，讓農民不需自行負擔設備與成本，即可以高效能的設施進行農作，促進土地活化與農業轉型，兼顧在地利益與能源永續，目前積極與農技團隊及農民合作，積極在中南部各農業重鎮推廣。

農民 農業 太陽能發電

延伸閱讀

再喊7月是國家團結月 賴總統：共同面對風災、區域安全挑戰

好讀周報／日本大阪世博展現新科技！超輕量太陽能背心 有電扇還能充行動電源

北市風災後菜價漲近2成 市場處啟動蔬菜平價措施

風災台南重創屏東支援清理整頓 黃偉哲感謝周春米

相關新聞

日本熊本2廠開挖？ 台積電法說會前緘默期無法評論

媒體引述半導體供應鏈消息指出，台積電日本熊本2廠在日本政府期待下，近期開始動工周邊設施，預計建廠工程將於下半年接續展開。...

YouTube在台灣推出Premium Lite方案 廣告較少、月費199元

YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆16日在官方部落格中宣布，YouTube在台灣推出 Premium L...

何麗梅卸任台積電人資長 由陳培宏接任

台積公司今（16）日表示，公司內部日前已公告，資深副總經理暨人資長何麗梅卸任人資長，轉任企業策略發展組織並持續領導企業永...

遠傳「愛瑪」智能客服再升級 推「AI聲份證」

遠傳（4904）電信表示，AI不再遙不可及，遠傳打造領先業界的「愛瑪」智能客服，以「人機協作」為核心，成功整合AI與真人...

大陸限制出口正極材料 泓辰 : 鋰錳鐵將成戰略物資

電池正極材料領導廠商泓辰材料HCM（3616）今日表示，中國大陸商務部正式公告「電池正極材料製備技術」限制出口，泓辰正積...

榮惠AI、海外布局效益顯現 重回成長軌道

PCB廠榮惠-KY（6924）董事長劉世璘今（16）日指出，近年全球產業鏈受到關稅與匯率波動等外部變數影響甚鉅，對企業營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。