麗升能源風災無損 創造農民與電廠雙贏局面

丹娜絲颱風造成全台農損超過26億，南台灣更是災情嚴重，鄰近屏東重災區的麗升能源高樹太陽能農電案場，卻在風災中毫髮無傷。麗升能源指出，高樹太陽能農電案場採用結構型溫室建置，具備抗中颱的能力。在此次重創中南部的丹娜絲風災中，種植的檸檬樹與光電板皆完好無缺，保障農民今年收成無損。為了幫助更多農民擺脫看天吃飯的日子，麗升能源將持續推廣結構型農電溫室，引入太陽能發電收益來支撐高成本的結構溫室建造，創造農民與電廠的雙贏！

丹娜絲颱風造成全台農業產物及民間設施估計損失計 26 億 3,571 萬元，其中農業設施損失金額達 9,667 萬元，受損設施主要為免申請建照的的水平棚架網室及塑膠布溫網室，此類傳統設施不需符合建築物抗風能力標準，成本雖低，卻在強風中極易損毀，造成農民重大損失與生產中斷。

位於屏東高樹的麗升能源 499.8 瓩的太陽能案場，以結構型溫室打造「農電共生」的新農業模式。除了本身結構更安全、不怕風災大雨影響著花或造成落果農損，讓農民不用看天吃飯！由於結構型溫室設施成本高，所以由光電商出資建造溫室與太陽能板，以未來發電收益與溫室租金支撐溫室投資；農技團隊及農民租用溫室種植農作物，並共享農作物收成的收益。目前案場的農作物與光電設施皆安全度過風災，預計 7 月底檸檬將可採收上市。

打造「韌性農電」 創造農民、電廠雙贏

麗升能源表示：「結構型溫室設施成本高，需與農民合作導入光電資源，才有機會普及與落地。麗升能源一直以來都秉持著『農漁為本』的信念，堅守合規、安全、負責的原則，穩健推動每一個光電案場的合作。我們重視實質成果，專注落實承諾，致力於為土地與在地農漁民創造永續共榮的價值。此次安然度過風災更是真正展現出結構型溫室的防災能力。為了幫助更多受災農民，我們將持續推廣結構型農電溫室，打造『韌性農電』，創造農民與電廠雙贏！」

麗升能源的太陽能農電案場引入結構型溫室設施，透過「高附加農業新模式」，讓農民不需自行負擔設備與成本，即可以高效能的設施進行農作，促進土地活化與農業轉型，兼顧在地利益與能源永續，目前積極與農技團隊及農民合作，積極在中南部各農業重鎮推廣。