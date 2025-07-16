台企搶進印度別踩雷 資誠解析產品認證新規有眉角

隨著印度政府加強產品品質與消費者安全管理，自2025年起，包括清奈、孟買等主要港口已針對電子產品強化查驗，未取得印度標準局（BIS）認證的商品，將無法進口、流通或於當地販售。專家提醒，台資企業若未事前完成相關認證，恐將面臨退運、貨滯港口等重大損失。

根據《BIS法案》規定，未經認證即在印度市場銷售的產品，製造商最高可被處以商品價值10倍的罰金，最低也達20萬盧比，甚至可能面臨刑責。

資誠聯合會計師事務所印度及南向業務主持會計師鮑敦川指出，截至目前已有679項產品被納入強制認證，包括電子設備、化學品、機械與消費品等，2025年10月起更將新增LED驅動模組、PoE裝置、IoT控制器等電子產品。

資誠協理鍾孟帆進一步說明，BIS認證依產品類別不同，分為兩種制度，一是登記備案制（CRS），主要針對電腦與通訊設備，透過文件審查即可辦理；二是外國製造商認證制度（FMCS），適用電子零件與機械設備，除文件外還需接受BIS派員赴製造工廠實地驗廠，審查生產流程與品質控管。

此外，印度政府將於8月28日新增「Scheme X」認證制度，專門針對高風險工業設備與大型機械，需經過更嚴格的驗廠與樣品送測程序，才能取得「合格證書（CoC）」進口銷售。

根據資誠實務經驗，申請BIS認證自帳號開立、資料準備到實地驗廠，平均需用時6到8個月，若適用Scheme X，時間更可能延長。尤其對中國大陸設廠者，因印度政府態度消極，恐成實質障礙。

鍾孟帆提醒，針對是否列入強制認證品項仍有爭議的產品，企業可主動向BIS申請「不屬適用範圍證明（NOC）」，作為通關與法規查核的依據，避免日後遭遇突襲式查驗或滯留風險。

鮑敦川也直言，不少台廠過去都是進口作業「才發現卡關」，顯示多數企業對印度市場的合規要求仍處於被動認知階段，建議企業應提早盤點印度與其他新興市場的法規遵循義務，將合規流程納入公司整體營運策略與風險管理，使遵循轉化為企業競爭力來源，而非阻力。