微星「PRO系列商務顯示器」登場144 Hz專為提升生產力與娛樂打造
全球知名電競與商用解決方案領導品牌微星（2377）推出兩款全新PRO系列顯示器，23.8吋「PRO MP245PG E14」及27吋「PRO MP275PG E14」，專為現代商務人士設計，適用於提升生產力與娛樂使用。
PRO MP245PG E14 (23.8吋)與PRO MP275PG E14 (27吋)皆搭載IPS廣視角面板、FHD解析度，支援144Hz高更新率與Adaptive-Sync同步技術，讓日常多工處理與視覺體驗更加流暢無殘影，無論是表格數據、簡報製作還是視訊會議，都能呈現細膩畫質與舒適觀看感受。此外，兩款新機種全面導入MSI Eye Care護眼技術，擁有「減藍光與不閃屏設計」，以及「TÜV認證」，有效降低長時間使用所帶來的眼睛疲勞與不適，守護使用者健康。
MSI 深知現代工作環境的多元與變化，推出兩款全新 PRO 系列顯示器，提供卓越的靈活安裝特性。四邊窄邊框設計搭配支援 VESA 安裝，不僅適合多螢幕拼接，更可搭配支架、懸臂或牆掛安裝，有效提升桌面空間利用，打造更沉浸的視覺體驗。內建喇叭設計，讓專業桌面更加整潔、簡約。
PRO MP245PG E14 與 PRO MP275PG E14 延續 PRO 系列一貫的低調專業風格，採用霧面黑質感外觀，完美融入各類辦公空間、零售場域或接待櫃檯，兼具美學與實用性，是企業用戶、SOHO 族與遠距工作者的理想選擇。不僅滿足商務與娛樂的多元需求，更結合護眼技術、精準色彩與高度安裝靈活性，體現 MSI 對專業顯示器的堅持與創新。即日起於各大通路販售中！
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