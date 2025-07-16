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綠色採購當道 鋒魁發表全球首台ESG智慧真空幫浦

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
左起為鋒魁總經林千惠及董事長張錦發。圖／鋒魁提供
左起為鋒魁總經林千惠及董事長張錦發。圖／鋒魁提供

專注於智慧真空技術與感測系統整合的鋒魁科技今（16）日舉行技術發表會，正式推出全新一代V-pro智慧真空幫浦與EcoNanoPur智慧納淨節能系統。此次發表聚焦於智慧預測、碳管理與節能減排三大核心價值，展現鋒魁科技在智慧製造與永續轉型上的全面布局。

V-pro是鋒魁科技歷經多年開發所推出的旗艦級智慧幫浦系統，首度將人工智慧（AI）診斷、預測性維護、碳排計算與不斷電保護功能整合於單一平台，全面提升設備智慧化與ESG能力。

內建的Forward PHM AI系統可即時整合三軸高頻感測器數據，透過31種頻域與時域特徵交叉比對，精準預測如軸承老化、轉子不平衡、冷卻異常等18種常見異常。並採用邊緣運算架構，即使在無網路狀態下也可於HMI端即時顯示預警結果，協助現場人員提前24–48小時介入處置，避免高額報廢與非預期停機。

V-pro同時為全球首台可自動計算碳排放量的真空幫浦，可根據即時電力消耗結合碳排係數，精準換算CO₂e排放當量，並同步顯示累積運轉時間與碳排數值。協助企業提前掌握碳足跡，強化碳費制度、ESG 檢核與永續報告的合規性與即時性。

V-pro 搭載內建6秒 UPS（不斷電模組），當遇到突發壓降或瞬間斷電時，系統可為設備爭取6秒內等待復電的黃金緩衝時間。

若電力恢復，Pump可自動喚醒並回復正常運轉，避免因瞬停造成PUMP停滯、粉塵堆積與轉子卡死等風險，有效提升系統容錯率與製程穩定性。

鋒魁科技總經理林千惠表示：「V-pro 不是僅只是一台真空幫浦，而是一位會思考、能預警、能記帳的製程守門員，讓永續管理從設備開始落實。」

鋒魁同步發表的EcoNanoPur系統，為半導體乾式製程量身打造的廢氣處理解決方案，透過智慧熱回收與動態流體控制，可有效降低NOx、VOC、PM2.5等有害氣體，並提升熱能使用效率、節省超過30%能耗，協助製造業達成環保與成本並重的ESG目標。

鋒魁科技多年來致力於開發具備診斷智慧、節能效率與碳排感知能力的製程設備，並深度結合在地供應鏈與園區資源，持續投入研發與產業應用場域測試。此次V-pro與EcoNanoPur系列的正式發表，標誌鋒魁正式進入「智慧製造 × 永續製程」的關鍵階段。

PM2.5 ESG

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