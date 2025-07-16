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大陸限制出口正極材料 泓辰 : 鋰錳鐵將成戰略物資

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓辰董事長陳宏力認為，中國限制出口正極材料，鋰錳鐵將成戰略物資。圖／泓辰提供
泓辰董事長陳宏力認為，中國限制出口正極材料，鋰錳鐵將成戰略物資。圖／泓辰提供

電池正極材料領導廠商泓辰材料HCM（3616）今日表示，中國大陸商務部正式公告「電池正極材料製備技術」限制出口，泓辰正積極建置磷酸鋰錳鐵（LMFP）示範產線，突顯公司在台灣能源自主政策上，將扮演更重要的角色。

中國禁止稀土出口後，15日再度公告，新增限制出口「電池正極材料製備技術」，包括電池用磷酸鐵鋰製備技術、電池用磷酸錳鐵鋰製備技術、磷酸鹽正極原材料製備技術等3條控制要點。由於中國在全球鋰離子電池正極材料的產量占比逾8成，因此各國電池供應鏈積極發展自主化。其中，正極材料占電池成本百分之四十，便是重中之重。

泓辰董事長陳宏力表示，這項禁令等同宣示鋰錳鐵將與稀土共列為戰略物資。更重要的是，若國外電池廠依賴中國供應磷酸鋰鐵與鋰錳鐵，一旦面臨與稀土類似的出口管制，供應鏈將面臨極大風險。公司多次在美國及歐洲AABC發表正極材料，已獲美國能源部公開推薦成為重要材料廠商。泓辰正建置一條2200噸的示範線，今年底完成建置，明年啟動自動化與量產準備，有望在極少數非中供應鏈搶下更多商機。

泓辰近期進軍國際化，再傳捷報。公司參與法國石油業巨擘道達爾（Total）全資子公司Saft與工研院的第三期研發先進電池合作計畫。其中，最關鍵材料就是採用公司鋰錳鐵產品。前述計畫，由工研院材化所所長邱國展與Saft技術長共同簽署，並由陳宏力見證。

泓辰從2010年起即投入材料開發，與工研院材化所共同合作，成為全球首家量產的公司。公司於上月股東會上指出，今年納入電池買賣及其他新專案陸續展開，營收可望較過去明顯成長。

工研院

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