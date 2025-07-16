榮惠AI、海外布局效益顯現 重回成長軌道
PCB廠榮惠-KY（6924）董事長劉世璘今（16）日指出，近年全球產業鏈受到關稅與匯率波動等外部變數影響甚鉅，對企業營運帶來挑戰，所幸榮惠憑藉彈性經營策略及多元化布局，已順利度過不確定期，近期關稅與匯率變數已逐步趨緩，有助公司重新回到穩健的成長軌道，為下半年及未來營運注入更多信心。
榮惠-KY今天分享最新營運現況與未來發展布局，劉世璘表示，榮惠-KY自2007年創立以來，以「彈性」與「輕資產」作為核心競爭力，採取不自建產線的模式，整合多家合作工廠並結合拼板設計、供應鏈協調與品質管理，提供客戶「少量多樣」的一站式解決方案，靈活滿足市場多變的需求。
劉世璘指出，這套商業模式不僅降低固定成本與資產折舊壓力，更在產業波動時展現高效調度資源、穩健獲利的韌性。
長期以來，榮惠-KY深耕日系車用電子與消費性電子領域，累積了穩固的客戶基礎與信賴關係，持續強化即時在地化服務，發揮卓越的供應鏈整合能力。
隨著電動車及人工智慧（AI）伺服器等應用領域快速成長，榮惠-KY積極拓展北美、歐洲與墨西哥等新市場據點，回應車載電子客戶的全球擴張需求，並將多元化產品組合視為分散單一市場波動風險的關鍵策略。且因應客戶加速全球布局，計畫要在斯洛伐克設立公司，並在德國營業據點設在德國。 為支應海外布點擴張，榮惠並規畫明年由創新板轉上市，時間點會在明年下半年。
榮惠今年上半年各主要營運據點表現穩健，6月合併營收1.54億元，年增9.28%，累計前6個月營收年增率維持正成長，營運表現符合預期，劉世璘指出，這正是榮惠在供應鏈彈性與少量多樣策略下，能穩健因應外部變數最佳證明。
劉世璘表示，目前創新板轉上市有二個要件，一個是市值達到16億元，另一個是資本額要達到6億元，然基於長線成長所需，公司將會在明年啟動轉板，並因條件限制與海外擴充所需，將辦理二次現增與一次發行可轉換公司債，但顧及不稀釋每股純益，額度會控制在1-2億元。
劉世璘進一步補充說，榮惠海外擴充，預估今年9月就會設立墨西哥子公司，明年於斯洛伐克設立公司，並在德國設立營業據點。
展望下半年，他預估下半年會比上半年好，主因美系AI伺服器客戶第2季小量出貨，第3放季量；歐洲部分，第2季開始，消費性出貨增加，義大利與法國車電也開始小量出貨。整體來說，今年上下半年榮惠營收占比約為四六比，或是四十五比上五十五，全年AI占比，受惠水冷板及相關零組件出貨量提升，將由去年為個位數百分比，今年會提升到雙位數百分比。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 TORRAS FlexLine 67W充電器開箱！1秒收納伸縮線 Switch 2也能快充
📢 4G、5G便宜資費懶人包／5G方案399元最划算、4G吃到飽繼續降價
📢 蘋果秋季發表會他篤定是9月這天！除了iPhone 17系列還有新品亮相
📢 Google新品發表會傳8月登場！除了Pixel 10爆料共9款新品亮相超期待
📢 2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看
📢 免費貼圖4款！陳傑憲＋自取名字陪你到明年、厭世上班族這一款超好用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言