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ASML 預計2025年全年總銷售淨額成長15% 毛利率約為52%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 管理層照片。圖：公司提供
全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 管理層照片。圖：公司提供

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 發布2025年第2季財報，第2季銷售淨額 (net sales) 為77億歐元，淨收入為 (net income) 23億歐元，毛利率 (gross margin) 為 53.7%，第2季度訂單金額為 55 億歐元，其中 23 億歐元為 EUV 訂單。ASML 同時公布 2025 年第3季指引，預估銷售淨額約 74 至 79 億歐元之間，毛利率預估約 50% 至 52%。此外，ASML 預計 2025 年的銷售淨額與 2024 年相比將成長 15%，毛利率約為 52%。

ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示：「我們第2季的總營收達到 77 億歐元，達到指引高點。毛利率為 53.7%，高於指引，主要受惠於進階業務升級和一次性成本效應降低。」

「我們看到市場對微影技術持續需求提升，特別是在 DRAM 領域。TWINSCAN NXE:3800E 系統的推出強化此一動能。此外市場對 EUV（包括 High NA EUV 系統）產品的採用速度正如我們預期，我們也已於本季交付首台 TWINSCAN EXE:5200B 系統。」

「展望 2026 年，我們看到 AI 客戶的基本面需求依然強勁。同時，總體經濟和地緣政治帶來越來越多不確定性。因此，儘管我們持續為2026年的成長做準備，在此階段我們仍沒有辦法確定。」

「我們預估第3季總銷售淨額約 74 億到 79 億歐元，毛利率介於 50% 至 52% 之間。預估研發成本約為 12億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 3.1 億歐元。我們預計2025年總銷售淨額將成長 15%，毛利率約為 52%。」

普通股每股 1.6 歐元的期中股息將於 2025 年 8 月 6 日發放。「我們根據目前 2022 - 2025 年的股票回購計劃，ASML 在第2季回購了價值約 14 億歐元的股份。」完整資訊請見 ASML 官網 (www.asml.com/investors)。

毛利率 ASML

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