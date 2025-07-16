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AI WAVE SHOW 即將登場 友達、華碩大秀 AI 肌肉

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
友達集團旗下友達數位將在AI WAVE SHOW展上秀出最新一代「CRYOLEAP冰水系統智慧節能解決方案」。電腦公會／提供
友達集團旗下友達數位將在AI WAVE SHOW展上秀出最新一代「CRYOLEAP冰水系統智慧節能解決方案」。電腦公會／提供

AI WAVE SHOW即將於本月底登場，在AI核心與硬體展區中，除了有最前端的AI技術，也提供應用落地解決方案，包含面板大廠友達（2409）、品牌大廠華碩（2357）等重量級廠商相繼參展，將端出如「CRYOLEAP冰水系統智慧節能解決方案」、「AI Foundry Service」等多元產品及服務方案。

友達集團旗下友達數位將在AI WAVE SHOW展上秀出最新一代「CRYOLEAP冰水系統智慧節能解決方案」，專為高能耗產業中央空調量身打造，導入AI建模與智慧控制，已協助精密製造業平均節能4%以上。其模組化設計支援多品牌設備，未來更將推進至商辦與東南亞市場。

華碩旗下台智雲（7735）則推出「AI Foundry Service」，提供地端AI基礎架構解決方案、模型優化與亞洲第一台AIHPC超級電腦服務。無論是打造本地AI資料中心，還是訓練福爾摩沙大模型，都展現其推動主權AI的戰略實力，是台灣發展生成式AI不可忽視的動能核心。

此外，云昱科技將帶來SEGMA RAG校務智慧數據系統，結合生成式AI與RAG技術，協助學校打造專屬AI助理；王一互動則展出NAVI智慧導覽機，結合XR與生成式AI，讓展區導覽不再單調。

大會指出，在AI核心與硬體展區除了可以直擊最前線的技術創新與落地應用外，參觀民眾也能看見企業如何結合高效能硬體、嵌入式AI與生成式AI應用，將從智慧製造、邊緣運算到人力資源管理，全面驅動營運升級與流程優化。

其中，品牌大廠微星（2377）將展出高效能工業電腦MS-C910E，搭載第12～14代 Intel Core處理器與R680E晶片組，支援智慧製造、邊緣AI運算、自動化監控等應用場域，在嚴苛環境下仍保持極致穩定，是工控系統數位升級的關鍵核心。

微控制器（MCU）廠新唐（4919）則從AI姿勢追蹤到手勢聲控切入，將展示多項嵌入式AI應用，包括智能檯燈、健康監測與人機互動介面，並結合 Multi-Sensing Bridge-IC展現多感測器整合、訊號協調與裝置端控制上的全方位系統設計實力。

AI WAVE SHOW即將於今年7月31日至8月2日於台北世貿一館盛大舉行，本次展會主打「Connecting Worlds, Visualizing Futures」，展示四大垂直領域與四大AI科技展區，從AI晶片到生成式AI應用，從智慧製造到未來交通，為全球企業提供最完整的AI技術與市場趨勢展示。

華碩旗下台智雲推出「AI Foundry Service」，提供地端AI基礎架構解決方案、模型優化與亞洲第一台AIHPC超級電腦服務。電腦公會／提供
華碩旗下台智雲推出「AI Foundry Service」，提供地端AI基礎架構解決方案、模型優化與亞洲第一台AIHPC超級電腦服務。電腦公會／提供

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