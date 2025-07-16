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微星「2025夏季健檢」開跑！服務大升級 六產品線皆免費

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
微星。記者吳康瑋／攝影
微星。記者吳康瑋／攝影

電競筆電龍頭微星（2377）16日宣布，「2025夏季健檢」活動將於8/1正式開跑，即日起開放線上來店預約！8/1-8/31活動期間，持MSI筆電、掌機、桌機、AIO一體成型電腦、主機板、顯示卡任一款，至MSI服務中心或透過網路預約到府收送，即可免費享健檢服務乙次。活動服務據點包括MSI直營及授權服務中心，活動期間參加健檢並完成問卷，即可獲得來店禮「金屬皮革鑰匙圈」乙份，還有機會把全新QD-OLED電競螢幕帶回家！本次活動同樣提供來店預約及到府收送服務，省時又便利，讓消費者無需外出也能輕鬆完成產品檢測與保養。

筆電、掌機、桌機、AIO、主機板、顯示卡皆享免費十大健檢

微星致力於持續提供創新服務及最佳化使用者體驗，深受消費者肯定與喜愛。為回饋廣大用戶支持、提供更完善的售後服務，8/1-8/31夏季健檢活動期間持MSI筆電、電競掌機、桌機、AIO一體成型電腦、主機板、顯示卡任一款至MSI直營或授權服務中心，不限保固內外皆可參加。本次提供十大免費健檢服務，外觀與風扇清潔、BIOS 更新、硬碟及硬體周邊功能檢測、記憶體掃描、散熱模組保養、免安裝費加裝記憶體或 SSD 固態硬碟，並延續提供螢幕校色與電池健康度檢測，依不同類型產品提供專屬檢測保養項目，全方位為每一台 MSI 設備護航。

MSI貼心提供免費到府收送服務 參加管道多元又便捷

今年MSI健檢活動仍貼心提供免費到府收送服務，消費者可透過微星「2025夏季健檢」活動網頁申請到府收送，若有包材需求，可致電微星客服申請原廠外箱及包材，完善保護愛機運送的安全，讓用戶無後顧之憂！此外，至MSI直營服務中心參加活動的消費者，可在8/1-8/31直接到店現場參與，或先行透過微星會員中心預約系統預約時段，省時又便利。線上來店預約服務自即日起開放受理，歡迎消費者多加利用。MSI提醒消費者，參加健檢前務必先自行備份硬碟資料，避免重要檔案遺失；如選擇到府收送服務，請務必使用產品原有包材或其它合適包材妥善包裝。

參加健檢即贈來店禮、再加碼抽QD-LED電競螢幕

為感謝用戶長期以來對MSI的支持與信賴，本次健檢活動期間同樣祭出多重優惠與好禮回饋。凡至MSI直營或授權服務中心現場參加健檢並填寫活動問卷，即可獲得精美來店禮「金屬皮革鑰匙圈」乙份（數量有限，送完為止）。完成問卷填寫後，還可獲得加碼抽獎資格，有機會將全新MSI電競螢幕MPG 271QRX（市值NT$29,900）免費帶回家；於直營服務中心參加活動、按讚分享指定社群貼文，完成任務再享加碼分享禮「小龍鑰匙圈」乙份。此外，微星官方商城配合健檢活動同步推出多重限時優惠，讓消費者在享受愛機保養服務的同時，也能於官方商城安心選購更多心儀產品。

電競筆電 消費 健檢

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