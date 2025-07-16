宏碁智醫攜手日本富士通 開發 AI 步態異常風險評估技術

台灣AI醫療影像與預防醫學解決方案提供商宏碁智醫（6857）與日本富士通株式會社（Fujitsu Limited）16日宣布簽署合作協議，雙方將共同開發「aiGait」powered by UvanceAI 全新解決方案。運用富士通的高精度「AI骨架辨識技術」分析患者的身體動作與步態異常風險，進而協助醫療專業人員早期發現失智症與帕金森氏症，提升臨床診斷與介入效率。

宏碁智醫表示，本技術整合於Fujitsu Kozuchi for Vision，且為 Fujitsu Uvance 所提供之 AI Technologies and Solutions 的核心應用之一。本項合作於2025年6月25日正式簽署，預計於台北榮民總醫院附設日間照護中心展開初步測試，使用攝影裝置捕捉受試者如站立、坐下與行走等日常動作，藉由AI骨架辨識技術比對失智患者的典型動作模式比對分析，進行風險評估。宏碁智醫預計將此解決方案於2025年底前推廣至全台高齡照護機構與基層診所。

宏碁智醫將富士通先進的AI骨架辨識技術導入其可攜式解決方案中，能夠將日常動作如站立、坐下與行走轉化為具臨床價值的數據洞察，協助照護人員與臨床醫師及早發現細微變化，促進即時介入並提升病患照護成效。本計畫亦體現宏碁智醫「讓智慧醫療走進需要它的社區」的核心使命。

在Fujitsu Uvance的商業模式下，富士通正積極打造由Uvance Partners所組成的生態系，致力於運用數據與AI技術解決各項社會議題。透過與合作夥伴的共創協作以及運用 AI Decision Intelligence，富士通目標推動高階健康管理服務的實現，進一步提升整體全民健康與社會福祉。

本次合作中，宏碁智醫與富士通將加速推動步態異常相關社會課題的解決，特別是其作為失智症與帕金森氏症早期症狀的潛在指標。雙方將攜手推廣此共同開發的解決方案至全台長照機構及基層診所，以提升銀髮照護的可近性。此外，雙方亦計劃將此共同開發的技術拓展應用至運動科學分析、兒童神經發展障礙與腦性麻痺等領域。

宏碁智醫董事長連加恩醫師表示： 「這次合作集結台灣與日本雙方在科技與臨床的專業，回應高齡社會對預防醫學與智慧照護的殷切需求；宏碁智醫將持續優化使用者體驗，蒐集臨床回饋，提升解決方案的可行性與擴展性。」

日本富士通全球解決方案事業群 Human Digital Twin 部門負責人藤原英德表示：「我們很榮幸骨架辨識 AI 技術能協助宏碁智醫早期偵測失智與帕金森病。結合宏碁智醫在AI健康科技領域的實績與富士通在人體動作分析領域具備高精度且易於應用的技術優勢，打造出一套可望全球應用的解決方案，並期待台灣試點經驗能成為國際擴展的基石。此項計畫與世界衛生組織（WHO）『健康老化』願景一致，雙方將以台灣為起點，持續回應高齡化社會的挑戰。」