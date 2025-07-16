快訊

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

母子情深！母象不捨夭折小象 「象鼻牽遺體伴行數日」背後原因鼻酸

宏碁智醫攜手日本富士通 開發 AI 步態異常風險評估技術

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

台灣AI醫療影像與預防醫學解決方案提供商宏碁智醫（6857）與日本富士通株式會社（Fujitsu Limited）16日宣布簽署合作協議，雙方將共同開發「aiGait」powered by UvanceAI 全新解決方案。運用富士通的高精度「AI骨架辨識技術」分析患者的身體動作與步態異常風險，進而協助醫療專業人員早期發現失智症與帕金森氏症，提升臨床診斷與介入效率。

宏碁智醫表示，本技術整合於Fujitsu Kozuchi for Vision，且為 Fujitsu Uvance 所提供之 AI Technologies and Solutions 的核心應用之一。本項合作於2025年6月25日正式簽署，預計於台北榮民總醫院附設日間照護中心展開初步測試，使用攝影裝置捕捉受試者如站立、坐下與行走等日常動作，藉由AI骨架辨識技術比對失智患者的典型動作模式比對分析，進行風險評估。宏碁智醫預計將此解決方案於2025年底前推廣至全台高齡照護機構與基層診所。

宏碁智醫將富士通先進的AI骨架辨識技術導入其可攜式解決方案中，能夠將日常動作如站立、坐下與行走轉化為具臨床價值的數據洞察，協助照護人員與臨床醫師及早發現細微變化，促進即時介入並提升病患照護成效。本計畫亦體現宏碁智醫「讓智慧醫療走進需要它的社區」的核心使命。

在Fujitsu Uvance的商業模式下，富士通正積極打造由Uvance Partners所組成的生態系，致力於運用數據與AI技術解決各項社會議題。透過與合作夥伴的共創協作以及運用 AI Decision Intelligence，富士通目標推動高階健康管理服務的實現，進一步提升整體全民健康與社會福祉。

本次合作中，宏碁智醫與富士通將加速推動步態異常相關社會課題的解決，特別是其作為失智症與帕金森氏症早期症狀的潛在指標。雙方將攜手推廣此共同開發的解決方案至全台長照機構及基層診所，以提升銀髮照護的可近性。此外，雙方亦計劃將此共同開發的技術拓展應用至運動科學分析、兒童神經發展障礙與腦性麻痺等領域。

宏碁智醫董事長連加恩醫師表示： 「這次合作集結台灣與日本雙方在科技與臨床的專業，回應高齡社會對預防醫學與智慧照護的殷切需求；宏碁智醫將持續優化使用者體驗，蒐集臨床回饋，提升解決方案的可行性與擴展性。」

日本富士通全球解決方案事業群 Human Digital Twin 部門負責人藤原英德表示：「我們很榮幸骨架辨識 AI 技術能協助宏碁智醫早期偵測失智與帕金森病。結合宏碁智醫在AI健康科技領域的實績與富士通在人體動作分析領域具備高精度且易於應用的技術優勢，打造出一套可望全球應用的解決方案，並期待台灣試點經驗能成為國際擴展的基石。此項計畫與世界衛生組織（WHO）『健康老化』願景一致，雙方將以台灣為起點，持續回應高齡化社會的挑戰。」

富士通 宏碁 AI

延伸閱讀

日本米荒危機成商機！台米攻占東瀛 用品質與科學管理突圍 老店、青農打造外銷新局

日漫預言失準 香港廉航推「我所看見的最低價」機票

Nissan經營陷困境！不僅裁員，日本追濱廠預計2027年後關閉

日企美元債 發行增溫

相關新聞

ASML 預計2025年全年總銷售淨額成長15% 毛利率約為52%

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 發布2025年第2季財報，第2季銷售淨額 (net sales) 為77...

AI WAVE SHOW 即將登場 友達、華碩大秀 AI 肌肉

AI WAVE SHOW即將於本月底登場，在AI核心與硬體展區中，除了有最前端的AI技術，也提供應用落地解決方案，包含面...

微星「2025夏季健檢」開跑！服務大升級 六產品線皆免費

電競筆電龍頭微星（2377）16日宣布，「2025夏季健檢」活動將於8/1正式開跑，即日起開放線上來店預約！8/1-8/...

影／榮惠董座：關稅無直接影響 AI 伺服器應用快速成長

PCB設計廠榮惠-KY創（6924）董事長劉世璘16日指出，公司觀察對等關稅無直接影響，公司開拓AI伺服器應用有成，加上...

台積電17日法說會倒數 會前五大預測一次看

台積電（2330）將於17日下午盤後召開法說會，隨著召開時間倒數計時，本報記者整理業界以及市場、研究機構對會前五大預測一...

不只文曄看到！被動元件代理高利潤 大聯大更早發動3收購案

被動元件通路業務毛利高，兩大IC通路商大聯大（3702）、文曄（3036）都早已看到，積極布局。文曄溢價21%換股條件激...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。