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上銀科技守護生態 榮獲 TWBA 生物多樣性銀獎

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
前農委會主委林聰賢(左起)、上銀資深副總吳月琴、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。上銀提供
前農委會主委林聰賢(左起)、上銀資深副總吳月琴、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。上銀提供

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）榮獲台灣永續能源研究基金會(TAISE)頒發「2025第三屆TWBA台灣生物多樣性獎」營利事業組銀級獎，肯定上銀在生物多樣性保護與生態永續發展上的努力。

上銀科技以綠色創新精神，積極降低環境負擔，重視生物多樣性與環境保育；創辦人卓永財總裁在建廠時除了生產與營運考量外，也非常重視廠區的景觀與綠美化設計，營造友善環境。

上銀在建廠時，將廠區綠帶建置列入永續環境項目之一，避免破壞原生植被、影響棲地環境及物種生存，並研訂氣候變遷因應措施與行動計劃，以減緩氣候變遷對生物多樣性所帶來的影響。

上銀ESG團隊於2023年依廠區位置進行生物多樣性影響評估，參考國土生態綠網及TNFD風險分析流程，藉由評估結果針對廠區開發，以及附近相關生態議題作為發展項目，並於2025年制定生物多樣性暨不毀林承諾，持續規劃各項可減緩對自然負面效應的風險及施加正向影響的機會。

在生物多樣性保護方面，上銀推動多項創新策略，包括認養台灣原生樟樹、擴展綠美化區域、落實節能減碳與水資源循環利用。上銀科技教育基金會製作「我們愛在這裡生活」鳥類生態紀錄片，以自身企業環境打造鳥類生態環境，自成一個永續生態圈，並進行社區教育，深耕融入企業與社區生活。

同時也翻譯成多種語文，將HIWIN台灣總公司對環境友善的作法藉由「我們愛在這裡生活」影片，讓海外朋友理解影片傳達的生態保護意識，並無償授權校園及媒體平台播放，目前已有六國語文字幕(中、英、日、韓、義、德)，超過1萬多人次觀賞，持續擴大生態保育的影響力。

在結合地方特色與推動生態保育方面，上銀與與社團法人彰化縣野鳥學會、雲林縣野鳥學會及山林飛羽光學共同攜手「小辮鴴千山萬水現蹤記」，成功利用衛星標籤追蹤小辮鴴的生態行蹤，以了解小辮鴴的生態習性與棲息地分布研究，增進物種保護知識。

上銀表示，未來將結合當地的生態資源與休閒產業，參與生態旅遊活動，帶動雲林縣的地方特色旅遊，增加當地的經濟收益，促進環境友善農業發展，以期達到生態、經濟與社會永續發展的三贏目標。

上銀強調，透過系統性的生態調查、生態教育及社會參與，上銀持續推動校園環境教育，從基礎扎根生態知識，實踐企業社會責任，為環境永續發展貢獻心力。

上銀科技守護生態，榮獲TWBA生物多樣性銀獎，圖為上銀HIWIN團隊合影。上銀提供
上銀科技守護生態，榮獲TWBA生物多樣性銀獎，圖為上銀HIWIN團隊合影。上銀提供

生態保育 上銀科技

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