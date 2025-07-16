輝達 H20晶片解禁可在中國大陸銷售 陸行之估貢獻股價15美元

川普政府最新允許輝達（Nvidia）與超微（AMD）恢復對中國大陸市場銷售部分AI晶片；資深半導體產業評論家陸行之表示，最近因美國商務部決定解禁低階AI晶片賣給中國大陸廠商，Nvidia頻創新高，AMD也大幅回升；陸行之特別復盤解禁對兩家公司的影響，他估算，解禁對Nvidia的EPS貢獻0.37美元，股價貢獻近15美元；至於AMD的EPS貢獻約0.53-0.54美元，對股價貢獻超過25美元。

川普政府允許輝達與超微恢復對中國大陸市場銷售部分AI晶片，輝達表示，美國政府已承諾，將批准向大陸銷售 H20晶片的申請，預計很快就會開始供貨；另外，執行長黃仁勳也向客戶表示，全新的圖形處理器（GPU）RTX Pro也符合美國出口管制規定，他說，這款新的GPU「非常適合用於智慧工廠和物流的數位雙生AI」。

H20晶片最初是為符合拜登政府時期的出口管制設計，川普政府在今年4月進一步緊縮規定，禁止在沒有取得許可的情況下向中國銷售H20和AMD的MI308晶片；當時限制措施讓輝達宣布在今年第1季度為H20晶片庫存減記45億美元，並且示警營收將因此減損80億美元。超微也表示，為2025年第2季認列8億美元費用。

現在輸中禁令解除，輝達預料不久就能在中國大陸銷售H20 AI晶片，根據輝達說法，重啟H20銷售，今年可望為輝達帶來數十億美元的營收，消息激勵輝達周二股價大漲4%。

陸行之針對美國商務部解禁低階AI晶片賣給中國大陸廠商一事在臉書發文提出看法，他認為，對Nvidia來說，第1季因H20出貨遭到管制，造成近45.38億美元的庫存減損，營收少算近25億美元，第2季營收少算近80億美元，合計少賣105億美元營收。

陸行之推估，H20營業利潤率低於公司平均的60%，105億美元的營收約可帶入至少45億美元獲利，加上之前的庫存減損的回沖，應該有機會回沖90.38億美元獲利，對EPS貢獻0.37美元，以今年動輒40倍本益比來算，對股價貢獻近15美元。

陸行之表示，消息傳了幾天才正式公布，知道內線偷跑的投資人已經先賺了近8-10美元，剩下的肉等看到新聞的散戶去吃。

另外，對AMD來說，之前宣布在第2季將認列額外的8億美元製造成本，主要來自庫存損失、採購承諾及備抵損失，陸行之表示，用40%毛利率及5%營業利潤率倒推，AMD因美國新規管制MI308出貨，營收少算近13-14億美元，獲利少算近0.65-0.7億美元，加上之前的庫存減損回沖，應該有機會加個8.65-8.70億美元獲利，對EPS貢獻0.53-0.54美元，以AMD動輒超過50倍本益比來算，對股價貢獻超過25美元，難怪近期AMD股價漲勢稍強。

陸行之同時表示，之前因為H20，MI308禁售而受影響的伺服器產業鏈公司，應該也會看到訂單重啟，只是很納悶的是中國大陸AI GPU/ASIC國產替代加速進行，H20/MI308這些低階AI晶片到底還有多少季度的銷售需求？

陸行之指出，做為AMD的小小小股東，不會因為低階MI308的短期解禁而去加碼AMD股票，投資人還是要看AMD的ROCm軟體是否有改善MI350/MI400是否有機會從Nvidia手上搶下一些份額。

陸行之臉書全文如下：

最近因美國商務部決定解禁低階AI晶片賣給中國大陸廠商，Nvidia頻創新高，AMD也大幅回升，我們來復盤一下這個解禁對兩家公司的影響。

對Nvidia而言：Nvidia在一季度因美國新規管制H20出貨，做了近45.38億美元的庫存減損，營收少算了近25億美元，而二季度營收少算了近80億，合計少賣了105億美元營收，我們推估H20營業利潤率低於公司平均的60%，這105億營收約可帶入至少45億獲利，加上之前的庫存減損的write back, 2Q3Q 2025應該有機會回沖個90.38億美元獲利，對EPS貢獻0.37元，以今年動輒40倍本益比來算，對股價貢獻近15元，這消息傳了幾天，昨天正式公布，知道內線偷跑的投資人已經先賺了近8-10美元，剩下的肉等看到新聞的散戶去吃。

對AMD而言：AMD之前宣布在2Q25將認列額外的8億美元製造成本，主要來自庫存損失、採購承諾及備抵損失。我用40%毛利率及5%營業利潤率去倒推，AMD因美國新規管制MI308出貨，營收少算近13-14億，獲利少算近0.65-0.70億，加上之前的庫存減損的write back, 2Q3Q 2025應該有機會加個8.65-8.70億獲利，對EPS貢獻0.53-0.54，以AMD動輒超過50倍本益比來算，對股價貢獻超過25美元，難怪近期AMD股價漲勢稍強。

最後就是之前好像有些公司（請大家集思廣益提供一下)因為H20，MI308禁售而受影響的伺服器產業鏈公司，應該也會看到訂單重啟，只是我很納悶的是中國大陸AI GPU/ASIC國產替代加速進行，H20/MI308這些低階AI晶片到底還有多少季度的銷售需求？所以做為AMD的小小小股東，我不會因為低階MI308的短期解禁而去加碼AMD股票，投資人還是要看AMD的ROCm軟體是否有改善，MI350/MI400是否有機會從Nvidia手上搶下一些份額。

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